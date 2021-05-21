Sarıçizmeli: “Giden topraklar geri gelmez”

GÜNDEM KIBRIS

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

İmar planları konusunda konuşan Sarıçizmeli, “İmar planı olan yerlerde, toprakların değeri daha da artacak. Çünkü insanlar bilecek ki çarpık bir yapılaşma olmayacak. Aldığı evin yanına gökdelen dikilmeyecek. Ya da bilecek gökdelen dikilebilecek diye. O yüzden imar planı sadece planlama yapmaz, hayatı planlar, düzenler. Aksi halde tarımı, turizmi, insanı yok ederseniz. Bağımlı olursunuz. Üretimden koparsınız. İnsanlar imar planlarıyla, planlarını, programlarını yapmalıdır. Çünkü giden toprak geri gelmez. Bizden daha önceki nesiller, kurak topraklara kuruyorlardı yaşamlarını, tarım toprakları üzerine kurmazlardı.” dedi.

Eko-agro turizm modellerini de değerlendiren Sarıçizmeli, “Dünyada yükselen değer eko-agro turizm modelleridir. Bizim de bunları destekleyecek adımlar lazım. Geniş anlamda tarım yapılan bölgelerimiz de dahil olması lazım. Bunlar içine küçük küçük tesisler yapmamız lazım. Bunları da imar planları içerisinde tanımlamamız gerekecek” dedi.