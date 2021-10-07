Sarıçizmeli: Hepinize tüm kalbim ile sarılacağım

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Mehmetçik İmar Planı’yla ilgili Birleşik Kurul’un toplanmaması nedeniyle 8 gündür sürdürdüğü eyleme nokta koydu.

“GAİLESİ OLANLAR BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıçizmeli, gailesi olanların ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Birleşik Kurul’un toplanacağının altını çizen Sarıçizmeli, hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İşte Sarıçizmeli’nin o paylaşımı:

Siz istemeyebilirsiniz, kafanız da kumda gömülü kalmaya devam edebilir. Ama gailesi olanlar bu ülkeye dair, bu ülkeye sahip çıkmaya devam edecektir.

8 günün emeği. Ulaşmak istediğimiz hedefe ulaşmanın mutluluğu. Birleşik Kurulumuzu topluyoruz. Biraz sonra basınımızla süreci paylaşıp çadırlarımızı topluyoruz.

Teşekkür etmem gereken o kadar çok insan var ki şu anda bunları sıralamam mümkün değil.

Bilahare süreci harfi harfine paylaşıp hepinize tüm kalbimle sarılacağım….