Sarıçizmeli: Kimseler sinip bekleyeceğimizi sanmasın

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı Tasarısı'nın Birleşik Kurul’da görüşülmesi talebiyle Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Sarıçizmeli'nin açıklamasında şunları söyledi:

Kimseler sinip bekleyeceğimizi sanmasın. Birileri başka hesaplar peşinde olup yarattıkları kaostan beslenme peşinde olabilir. Biz bölgemiz, yaşadığımız topraklarımızın, insanımızın geleceği için çalışıyoruz. Tüm yolları zorlayacağız, gündemde kalmaya devam edeceğiz. Talebimiz net. İmar planı istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız, yasalarımızın da gereği. Bugün Şehir Planlama Dairesi’ne resmi olarak başvurumuzu yaptık. 30 gün içerisinde ya Birleşik Kurul çağrılır, ya da mahkeme yolu görülür.

