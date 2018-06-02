Sarıçizmeli su sorununun çözümü için çağrıda bulundu

Mehmetçik Belediye Başkanı ve CTP Belediye Başkan Adayı Cemil Sarıçizmeli, Belediye’nin aldığı suyun ihtiyacı karşılayamadığını, sorunun devam etmesi halinde turizmin de zarar göreceğini söyledi.

Seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Mehmetçik Belediye Başkanı ve CTP Belediye Başkan Adayı Cemil Sarıçizmeli, bölgedeki bazı otellerden yöneticiler ve Mehmetçik’e bağlı köylerde hizmet veren muhtarlar, Kaya Artemis Otel’de, beldenin su sıkıntısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sarıçizmeli, turizm bölgesi olan Bafra’nın ve Mehmetçik’e bağlı köylerin yaşadığı su sıkıntısının artık “çok ciddi boyuta ulaştığını” ifade etti.

“SÖZ VERİLMESİNE RAĞMEN SONUÇ ALINAMADI”

Konu için ilgili kişilerle pek çok kez görüştüklerini ancak söz verilmesine rağmen sonuç alınamadığını belirten Sarıçizmeli, yetkililerin sürekli olarak palyatif çözümlerle, günü geçirdiklerini belirterek ‘’biz artık palyatif çözüm istemiyoruz’’ dedi.

Otel ve bölgenin su ihtiyacının karşılanamadığını ifade eden Sarıçizmeli, bir otelin günlük su ihtiyacının 800-900 ton, köylerin ise 750-bin ton, toplamda su ihtiyacının günlük 5 binton olduğunu belirtirken, ihtiyaca karşılık bugün saat başı 150 ton, günlük 3 bin 600 ton su aldıklarını, ihtiyacı karşılayabilmek için saat başı 200 tonun üzerinde su almaları gerektiğini kaydetti.

Sarıçizmeli, “Çözüm bulunmaması halinde bu sorun bölgemizdeki turizmi de baltalayacaktır. Bu suyun bize ihtiyaç duyduğumuz miktarda ulaşabilmesi için acil tedbir alınması kaçınılmazdır” dedi.