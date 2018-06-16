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Sarıçizmeli: “Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi”

Sarıçizmeli ile ekibi, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla bölgede halk toplantıları düzenledi...

16 Haziran 2018 Cumartesi 15:47
Sarıçizmeli: “Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi”

Mehmetçik Belediye Başkanı ve Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli ile ekibi, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla bölgede halk toplantıları düzenledi. 

Balalan muhtarını da ziyaret eden CTP’liler, Mehmetçik Spor Kulübü’nde düzenlenen toplantıda yurttaşlarla bir araya geldi. 

CTP’den verilen bilgiye göre, Milletvekili Sıla Usar, MYK üyesi Feriha Tel ile İskele İlçe başkanı Hüseyin Mülazim’in de yer aldığı toplantılarda yurttaşların sorunları dinlendi, merkezi ve yerel yönetimlerin icraatları aktarıldı. 

Çayırova köy kahvesinde bölgelilerle bir araya gelen yetkililer, Bafra Spor Kulübü’nde Bafralılarla buluştu, ardından Pamuklu ve Kumyalı köylerini de ziyaret ederek muhtarlarla toplantı düzenledi. 

ERHÜRMAN: “İNSAN HAYATINA DOKUNAN İŞLER YAPTI”

Başbakan Tufan Erhürman, hükümet icraatları hakkında bilgi verdiği sohbetlerde yurttaşların sorunlarını dinleyerek not etti. Ülkede bir şeyleri değiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erhürman, Mehmetçik’in başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin de hizmet aşığı biri olduğunu ve yaptıklarının ortada olduğunu belirtti. 

SARIÇİZMELİ: “YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN GARANTİSİ”

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Cemil Sarıçizmeli de “Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir” diyerek göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği projeleri anlattı. 

Mehmetçik’te Cittaslow ile sakin bir belde ve doğayla dost bir kalkınma sağlamaya başladıklarını kaydeden Sarıçizmeli, sağlıktan, eğitime, spora kadar sosyal belediyeciliğin tüm unsurlarını yerine getirdiklerini, Mehmetçiklilerin çok daha iyi hizmetleri hak ettiğini söyledi. 

Yeni dönemde Kumyalı-Bafra yolunun yenileneceğini ifade eden Sarıçizmeli, yine bu bölgede doğa ve spor severler için yürüyüş ve bisiklet yolunun kısa sürede inşasına başlanacağını açıkladı. 

BAFRA’YA AMFİ TİYATRO

Bafra’ya hem düğün alanı hem de konser ve diğer kültürel etkinlikler için kullanılacak amfi tiyatro inşa edileceğini da aktaran Sarıçizmeli, Balalan köyünde parke taş döşemesi ve meydan düzenlenmesi yapılacağını kaydetti. 

Yerli üretime çok önem verdiklerini belirten Sarıçizmeli, geleneksel pazarların yaygınlaştırılacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 16.06.2018 15:50
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