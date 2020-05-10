Şarkıcı Kuzey Tarık, anneler gününde; kız arkadaşını darp etti

Geçtiğimiz aralık ayında sahne aldığı bir barda darp edilen ve tüm toplum tarafından destek gören sanatçı Kuzey Tarık kız arkadaşını darp etti.

Kuzey Tarık'ın yarın sabah Girne'de mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

Söz konusu olayı Avukat Aslı Murat sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Kuzey Tarık ismi ile bildiğimiz şahsın(şarkıcı), sevgilisini darp ettiğini öğrendim. Mesele polise iletildi, kadın da hastaneden darp raporu aldı, yüzü gözü dağıldı. Herkesin güzel dileklerle sevgisini paylaştığı bugün, hayatın dikenli telleri tüm gerçekliği ile yüzümüze vuruyor"