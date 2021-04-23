Şarkılar, türküler ve oyun havaları! (Zebbahe gader lorke, zebbahe gader dens!)

Irkımın Akdeniz’de bir sevinci var.
Yurdumun Mersin’den öte bir devamı var.
Girne’den yol bağladık Anadolu’ya.
Şanlı ordumun Kıbrıs’ta bir zaferi var…
-*-*-
Yazımı kışa çevirdin.
Karlar yağdı başa Leyla'm.
Viran oldu evim yurdum.
Ne söylesem boşa Leyla'm.
-*-*-
Kurtaracak beni diye oyumu verdim.
Elimi uzattım kolumu verdim.
Bir baktım ki sonunda donumu verdim.
Beni bu hale koyanın bir bildiği var.
-*-*-
Gesi bağlarında üç top gülüm var,
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var,
Ölüm varsa bu Dünya’da zulüm var.
Atma garip anam beni dağlar ardına.
Kimseler yanmasın anam yansın derdime.
-*-*-
Yalancısın yalancısın.
Artık sana inanmam.
Unutmadım unutmadım.
Çektirdiğin dertleri.
Bundan sonra affedemem.
Dünya ahret ben seni.
-*-*-
Hakkım varsa haram olsun.
Dünya sana zindan olsun.
Sende benim çektiğimi çek.
Aynadaki yüzden utan.
Dilindeki sözden utan.
Hayatımdan ellerini çek.
-*-*-
Anladım ki senden bana,
Yar olmadı olamaz.
Senin gibi vefasızla,
İnsan huzur bulamaz.
-*-*-
Eğlenemem aldanamam.
Ben bu yerlerde duramam.
-*-*-
Kurudu tüm göller çaylar.
Meyve vermez oldu bağlar.
Kar yerine ettik zarar.
Havar bu sene bu sene.
Nasıl bir sene bu sene.
-*-*-
Büyü de baban sana büyü de büyü.
Acılar alacak yokluklar alacak büyü de baban sana.
Büyü de baban sana büyü de büyü.
Bitmez işsizlikler açlıklar alacak büyü de baban sana.
-*-*-
Har içinde biten gonca güle minnet eylemem.
Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem.
Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi.
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem.
-*-*-
Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına.
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına.
Rızkımı veren hüda'dır, kula minnet eylemem.
… Çıksın beni bu hale koyanın canları çıksın…
-*-*-
Gayrı dayanamam ben bu hallere…
Ben yoruldum hayat, gelme üstüme…
-*-*-
Ufak taşınan da uy amman amman bina yapılmaz.
Valla bir ben ölmeyinen kardaş Maraş yıkılmaz.
-*-*-
Her şey mal mülk her şey para pul.
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul.
-*-*-
Yarabbim sen büyüksün.
Yarabbim sen görürsün.
Durdur geçen zamanı kulların gülsün.
-*-*-
Kırılsın ellerim atmaz olaydım.
-*-*-
Dağ başını duman almış!
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin!
-*-*-
Ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü...
Yeter gidip o sevgisizliğin de kendi tükensin…
-*-*-
Sağım yalan solum yalan.
Giden yalan dönen yalan.
Döndüm baktım dünya yalan.
-*-*-
Cenevre’ye gidiyoruz.
Guterres de gidiyor.
Bakacakmış Guterres.
Ortak zemin var mı diye!
-*-*-
E ortak zemin yok!
O zaman, zebbahe gader lorke, zebbahe gader dens!