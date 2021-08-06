Sarpten: Asil Köylü için tek çivi dahi çakamazlar

Girne dağlarının eteklerine yapılması düşünülen 'Asil Köylü' heykeli konusunda görüşlerini yineleyen eski biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, “Heykel projesi tamamen bitmiştir, tek çivi çakılamaz. Tek bir vidayı çeviremezler" dedi.

Konu hakkında bir süredir tartışmalar yapılmış, eylemler düzenlenmiş ve toplumsal hassasiyet kamuoyu gündemine taşınmıştı.

KTV ekranlarında konuşan Hasan Sarpten, “Heykel projesi tamamen bitmiştir, tek çivi çakılamaz. Tek bir vidayı çeviremezler. İzlediğiniz yöntem tamam değil… Böyle bir şey yapmak istiyorsanız ülkenin sanatçıları var. Biz doğa açısından söylüyoruz sadece ve nitekim ortaya çıktı. Bu projeyle ilgili kendileri ile görüşerek belediye, orman dairesi, belgeleri alarak araziye giderek bir fikir sahibi olduk. Biz doğa açısından yaklaşıyoruz. Bugün yeşilin kalmadığı betonlaştığı bir yerde ormanın olmadığı yerde, yasal kaydı orman arazisine Bakanlar Kurulu ile meclisin dahi buna yetkisi yoktur. Ülkeye heykel yapılabilir, bu heykel de yapılabilir… Ama bu şekilde değil. Oraya hiç değil…” ifadelerini kullandı.

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