Künye
Kıbrıs 40
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı

Sarpten: Asil Köylü için tek çivi dahi çakamazlar

Biyolog Hasan Sarpten, “Heykel projesi tamamen bitmiştir, tek çivi çakılamaz. Yasal kaydı orman arazisine Bakanlar Kurulu ile meclis dahi bunu yapamaz” dedi.

06 Ağustos 2021 Cuma 18:46
57 Okunma
Sarpten: Asil Köylü için tek çivi dahi çakamazlar

Girne dağlarının eteklerine yapılması düşünülen 'Asil Köylü' heykeli konusunda görüşlerini yineleyen eski biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, “Heykel projesi tamamen bitmiştir, tek çivi çakılamaz. Tek bir vidayı çeviremezler" dedi. 

Konu hakkında bir süredir tartışmalar yapılmış, eylemler düzenlenmiş ve toplumsal hassasiyet kamuoyu gündemine taşınmıştı. 

KTV ekranlarında konuşan Hasan Sarpten, “Heykel projesi tamamen bitmiştir, tek çivi çakılamaz. Tek bir vidayı çeviremezler. İzlediğiniz yöntem tamam değil… Böyle bir şey yapmak istiyorsanız ülkenin sanatçıları var. Biz doğa açısından söylüyoruz sadece ve nitekim ortaya çıktı. Bu projeyle ilgili kendileri ile görüşerek belediye, orman dairesi, belgeleri alarak araziye giderek bir fikir sahibi olduk. Biz doğa açısından yaklaşıyoruz. Bugün yeşilin kalmadığı betonlaştığı bir yerde ormanın olmadığı yerde, yasal kaydı orman arazisine Bakanlar Kurulu ile meclisin dahi buna yetkisi yoktur. Ülkeye heykel yapılabilir, bu heykel de yapılabilir… Ama bu şekilde değil. Oraya hiç değil…” ifadelerini kullandı.

HABER KAYNAĞI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı
93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı
Zam şampiyonu salatalık oldu
Zam şampiyonu salatalık oldu
KKTC e-Sağlık sistemine başlangıç toplantısı gerçekleşti
KKTC e-Sağlık sistemine başlangıç toplantısı gerçekleşti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim