Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
117524
ALTIN
158.845
DOLAR
3.7666
STERLİN
5.1206
EURO
4.5380
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası kullanmalı?
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası...
Dikkat bu sebepler saç döküyor!
Dikkat bu sebepler saç döküyor
banner37
banner34

Sarpten: "Özgürgün'ün açıklaması akıl tutulması"

banner35

Çevre Platformu adına yazılı açıklama yapan Hasan Sarpten, Özgürgün’ün açıklamasını “akıl tutulması” olarak değerlendirdi.

02 Ocak 2018 Salı 19:05
Sarpten: "Özgürgün'ün açıklaması akıl tutulması"
banner10

Çevre Platformu UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün seçim gezileri sırasında Karpaz bölgesinde yaptığı ziyaretlerde ‘‘Ucube Karpaz Emirnamesini yırtıp atacağız’’ şeklinde ifade kullandığını belirterek bunu eleştirdi.

Çevre Platformu adına yazılı açıklama yapan Hasan Sarpten, Özgürgün’ün açıklamasını “akıl tutulması” olarak değerlendirdi.

Sarpten, Girne benzeri bir betonlaşma hamlesinin ne ülkeye ne de Karpaz halkına bir kazanç sağlamayacağını vurguladı.

Özgürgün’ü Karpaz’ın doğal güzellikleri seçim malzemesi yapmakla suçlayan Sarpten, “UBP ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, seçim tarihine 5 kala hiçbir bilimsel veri ortaya koymadan ve yasal olarak gerçekleştirme imkanı olmadan saçma sapan vaatlerle insanlarımızı kandıracağını sanmaktadır. Oysa ki, sadece biz çevre örgütleri değil tüm halkımız bu anlayışın geleceğimizi yok etmek adına yaptıklarını çok iyi görmektedir” dedi.

“Karpaz Emirnamesi’nin” ortadan kaldırılması söylemlerinin yanlış ve bölge insanının yaşadığı sorunlara karşı da çözüm üretmekten uzak olduğunu savunan Sarpten, Karpaz’da yapılması gerekenin bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu ve halihazırda cılız bir şekilde de olsa bölgede geliştirilen doğayla dost eko/agro turizm modelleri olduğunu ifade etti.

Bunun dışında öngörülen modellerin, hele de kitle turizmini içeren yaklaşım ve söylemlerin Karpaz halkının ekonomik durumunu iyileştirmekten uzak ve hiçbir şekilde sürdürülebilir olmayan adımlar olduğunu kaydeden Sarpten, “ Dahası bu ifadeler, seçim meydanlarında oy toplamak ve halkı kandırmak amacıyla sarfedilen yasal olarak hiçbir şekilde gerçekleşme olanağı bulunmayan açıklamalardır. Öyle ki, emirnamelerin kaldırılması ancak yasanın da emrettiği şekilde ülke fizik planı ve çevre yönetim planını da dikkate alınarak bölge için gerekli imar planı hazırlanmasıyla mümkündür. Bunun aksi adımlar yasa tanımazlık olacağı gibi bölgenin kıyaslamalı üstünlüğünün biraz daha yitirilmesi ve Karpaz halkının yaşadığı mevcut sorunların da daha fazla büyümesi anlamını taşımaktadır”.

Karpaz’ın sadece Kıbrıs’ın kuzeyinin değil, Akdeniz’in doğusunun en önemli ve ekolojik açıdan en zengin doğa parçalarından birisi olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Sarpten özetle şunları kaydetti:

“Bilinen tüm bu özelliklerinden ötürü de çeşitli kararlarla Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Milli Park statüsü altında çeşitli koruyucu tedbirler alınmıştır. Karpaz emirnamesi ise bunlara ek olarak yaşam bulan koruyucu bir tedbirdir. UBP Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün de bunu çok iyi bilmektedir.”
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa Sosyal Sigortalar yarın grevde
Lefkoşa Sosyal Sigortalar yarın grevde
Mağusa'da kurşunlama!
Mağusa'da kurşunlama!
DAÜ-SEN'den Edip'e 'döner' eleştrisi
DAÜ-SEN'den Edip'e 'döner' eleştrisi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim