Sarpten: "Özgürgün'ün açıklaması akıl tutulması"

Çevre Platformu UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün seçim gezileri sırasında Karpaz bölgesinde yaptığı ziyaretlerde ‘‘Ucube Karpaz Emirnamesini yırtıp atacağız’’ şeklinde ifade kullandığını belirterek bunu eleştirdi.

Çevre Platformu adına yazılı açıklama yapan Hasan Sarpten, Özgürgün’ün açıklamasını “akıl tutulması” olarak değerlendirdi.

Sarpten, Girne benzeri bir betonlaşma hamlesinin ne ülkeye ne de Karpaz halkına bir kazanç sağlamayacağını vurguladı.

Özgürgün’ü Karpaz’ın doğal güzellikleri seçim malzemesi yapmakla suçlayan Sarpten, “UBP ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, seçim tarihine 5 kala hiçbir bilimsel veri ortaya koymadan ve yasal olarak gerçekleştirme imkanı olmadan saçma sapan vaatlerle insanlarımızı kandıracağını sanmaktadır. Oysa ki, sadece biz çevre örgütleri değil tüm halkımız bu anlayışın geleceğimizi yok etmek adına yaptıklarını çok iyi görmektedir” dedi.

“Karpaz Emirnamesi’nin” ortadan kaldırılması söylemlerinin yanlış ve bölge insanının yaşadığı sorunlara karşı da çözüm üretmekten uzak olduğunu savunan Sarpten, Karpaz’da yapılması gerekenin bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu ve halihazırda cılız bir şekilde de olsa bölgede geliştirilen doğayla dost eko/agro turizm modelleri olduğunu ifade etti.

Bunun dışında öngörülen modellerin, hele de kitle turizmini içeren yaklaşım ve söylemlerin Karpaz halkının ekonomik durumunu iyileştirmekten uzak ve hiçbir şekilde sürdürülebilir olmayan adımlar olduğunu kaydeden Sarpten, “ Dahası bu ifadeler, seçim meydanlarında oy toplamak ve halkı kandırmak amacıyla sarfedilen yasal olarak hiçbir şekilde gerçekleşme olanağı bulunmayan açıklamalardır. Öyle ki, emirnamelerin kaldırılması ancak yasanın da emrettiği şekilde ülke fizik planı ve çevre yönetim planını da dikkate alınarak bölge için gerekli imar planı hazırlanmasıyla mümkündür. Bunun aksi adımlar yasa tanımazlık olacağı gibi bölgenin kıyaslamalı üstünlüğünün biraz daha yitirilmesi ve Karpaz halkının yaşadığı mevcut sorunların da daha fazla büyümesi anlamını taşımaktadır”.

Karpaz’ın sadece Kıbrıs’ın kuzeyinin değil, Akdeniz’in doğusunun en önemli ve ekolojik açıdan en zengin doğa parçalarından birisi olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Sarpten özetle şunları kaydetti:

“Bilinen tüm bu özelliklerinden ötürü de çeşitli kararlarla Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Milli Park statüsü altında çeşitli koruyucu tedbirler alınmıştır. Karpaz emirnamesi ise bunlara ek olarak yaşam bulan koruyucu bir tedbirdir. UBP Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün de bunu çok iyi bilmektedir.”

