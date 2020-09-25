SARPTEN: “YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN 1 EKİM ZOR GÖRÜLÜYOR”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, pandemi nedeniyle eğitimde yaşanan kayıpları yorumladı ve bütünlüklü bir eğitim planına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yüz yüze eğitime başlamak için 1 Ekim tarihinin öngörüldüğünü söyleyen Sarpten, bu tarihte de yüz yüze eğitimin başlamasının çok güç olduğunu söyledi.

Okulların 1 Ekim’de yüz yüze eğitime açılması halinde, birçok velinin çocuğunu tedirginlikten dolayı okula göndermeyeceğini söyleyen Sarpten, “İçeride bulaş sayısı da sıfıra yaklaştığı zaman, ailelere güven vererek, yüz yüze eğitimi kontrollü bir şekilde başlatabiliriz” dedi.

Uzaktan eğitim yoluyla bir takım kazanımlar elde etmenin pek mümkün olmadığının da altını çizen Sarpten, Eğitim Bakanlığı’nın internet altyapısını güçlendirmek için bir takım çalışmalar yaptığını da vurguladı.