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“SARSILMAZ TARİHSEL BAĞLAR ARTARAK DEVAM EDECEK”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür mesajı gönderdi.

18 Aralık 2020 Cuma 18:15
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“SARSILMAZ TARİHSEL BAĞLAR ARTARAK DEVAM EDECEK”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu mesajında, “KKTC Dışişleri Bakanı olarak atanmam münasebetiyle göndermiş olduğunuz tebrik mesajınız için en samimi duygularımla, teşekkürlerimi sunarım” dedi ve şunları kaydetti:

“SARSILMAZ TARİHSEL BAĞLAR ARTARAK DEVAM EDECEK”

“Kıbrıs Türk halkının her koşulda yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, diğer konularda olduğu gibi ülkemizin dünya ile ilişkilerinin geliştirilmesinde de en büyük destekçisi olmaya devam edeceğine inancım tamdır. Üstlendiğim bu görev süresince, Kuzey kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anavatanım Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz tarihsel bağlar bundan sonra da artarak devam edecektir.

Kıbrıs konusunun geldiği bu tarihi ve kritik dönemeçte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyada hak ettiği yere ulaşması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyon ve ambargoların kaldırılmasına yönelik desteğiniz bizlere her zaman güç verecektir. Bu amaçla, yürüteceğimiz tüm çalışmalarda, Şahsınız ile birlikte hükümetinizin engin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak ilerlemek bizleri onurlandıracaktır.

Bu vesileyle, değerli mesajınız için bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarım.”

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