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"Şartlı Tahliye Tüzüğü" Resmi Gazete’de!

Bakanlar Kurulu, "Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü"nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

30 Ağustos 2022 Salı 19:53
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"Şartlı Tahliye Tüzüğü" Resmi Gazete’de!


Bakanlar Kurulu, Cezaevi Disiplin Yasası'nın 4'üncü ve 10'uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan "Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü"nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

Esas tüzüğün 4’üncü maddesinin 5’inci fıkrası değiştirildi. Buna göre, Şartlı Tahliye Kurulu’nda başvurusu reddedilen hükümlünün 3 ay sonra yeniden başvurabileceği eklendi. Tüzükte, Şartlı Tahliye Kurulu’nun bu süreyi kısaltabileceği de belirtildi.

Şartlı Tahliye Kurulu toplantılarının cezaevi dışında ve kurul başkanının uygun gördüğü yerde yapılabileceği, salgın hastalık riskinin önlenebilmesi için başvuranların veya toplantıya katılması istenen diğer kişilerin toplantıya katılımları telekonferans veya başkanın uygun göreceği başka usulle yapılabileceği kaydedildi.

Kurulun kendi içinde yapacağı ön değerlendirmede başvurusunun olumlu neticeleneceği düşünülenlerin toplantıya katılımında sarfınazar edilebileceği de belirtildi.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü - Resmi Gazete

Son Güncelleme: 30.08.2022 20:00
Anahtar Kelimeler:
Şartlı Tahliye TüzüğüResmi Gazete
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