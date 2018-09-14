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Satıcı tutuklu yargılanacak

Girne’de, Narkotik ekiplerinin sokak ortasında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı

14 Eylül 2018 Cuma 12:02
Satıcı tutuklu yargılanacak

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Narkotik ekiplerinin Girne’de bir eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunun ardından, tutuklanan Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde alınan 7 günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, dün teminat talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı Onur Oğuzca’nın yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine, Hürol  Zerman ve Selahattin Çakmak’ın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 100’er bin TL şahsi, KKYC vatandaşı birer kişinin imza edeceği kefalet senedi ile serbest bırakılmalarına karar verdi.

Uyuşturucuya 600 Euro verdiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlılar Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak’ın uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma” ve “Verme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Ahmet Bayram, zanlı Zerman’ın Girne’deki evinde mahkeme emri ile yapılan aramada salonda 15 gram ağırlığında Hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Zanlı Onur Oğuzca’nın kullanımındaki KWW 314 plakalı araçta yapılan aramada iki ayrı bölümde toplam 43 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Bayram, uyuşturucu kesiminde kullanılan bıçağın da emare olarak alındığını söyledi.

Zanlıların işledikleri suçları itiraf ettiklerini belirten Bayram, zanlı Oğuzca’nın uyuşturucu maddeyi Eylül ayında 600 Euro karşılığında Lefkoşa’da 80 gram olarak aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Bayram, Oğuzca’nın Güney Kıbrıs’ta yaşadığını davalarından kaçma ihtimali olduğunu belirterek tutuklu yargılanması Çakmak ve Hürman’ın ise uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Havadis Gazetesi

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UyuşturucuNarkotikTutuklamaYargıSoruşturmaGirneGündemKıbrıs
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