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Satırı boğazına dayadılar

Lefkoşa’da Ulusay Fellahoğlu, eski kız arkadaşı ile konuştuğu gerekçesi ile Hakan Güleş’in telefonunu satırla parçaladı. Daha sonra yanında taşıdığı satırı Güleş’in boynuna dayadı. Fellahoğlu ve yanında olaya karışan arkadaşı Çırak Salih Özçırak tutuklanarak teminata bağlandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:28
Satırı boğazına dayadılar

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Lefkoşa’da iki kişi darp ve kasti hasar suçlaması ile tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen meselede Ulusay Fellahoğlu ve Çırak Salih Özçırak, Hakan Güleş’e ait telefonu satırla parçalayarak, daha sonra korkutma amacı ile satırı Hakan Güleş’in boynuna dayayarak boğazında 20 santim kesik oluşmasına sebep oldular.

Satırla telefonu kırdılar

Soruşturma Memuru Nurçin Hocaoğlu, olayın Lefkoşa’da 1’inci piyade alayı 3’üncü piyade Taburu 8’ici bölüğün ziyaretçi yerinde gerçekleştiğin söyleyerek,  Ulusay Fellahoğlu eski kız arkadaşı ile konuştuğu gerekçesiyle Hakan Güleş’in cep telefonunu satır ile kırdıktan sonra, satırı Güleş’in boynuna dayayıp boğazında 20 santim kesik oluşmasına sebep olduğunu anlattı.  Hocaoğlu, Ulusay Fellahoğlu ve olay günün yanında olan Çırak Salih Özçırak 23 Ağustos günü Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını aktardı.

Satırın ağız genişliğinin 23 santim, toplam uzunluğunun 38 santim olduğunu belirten soruşturma memuru Hocaoğlu,  satırın emare olarak alındığını aktardı.

Yurt dışı çıkış yasağı

Zanlıların teminata bağlanması talebinde bulunan Polis ve Savcılık zanlılar aleyhine, yurtdışı yasağı, kimlik ve seyahat belgelerinin alınması, her zanlı için 40 bin TL’lik kefalet istedi. Yargıç Hazal Hacımulla ise bulguları ve olayı değerlendirerek zanlılar aleyhinde yurtdışı yasağı, kimlik ve seyahat belgelerinin alınması, 5 bin TL nakdi teminat, 100 bin TL değerinde ise 1 kefil imzası ile kefalet senedi ve her hafta polise ispati vücut emri verdi.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 25.08.2018 10:32
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTeminatSatırTutuklamaSalih ÖzçırakHakan GüleşUlusay Fellahoğlu
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