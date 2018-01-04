Satışa hazır 12 gram bonzai ele geçirildi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Kasım ayında Girne’de ayrı bir ekip olarak çalışmaya başlayan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Alınan her ihbarı değerlendiren ekipler, önceki gün Girne’de bir apartmanın dairesine baskın yaptı.

Dairede gerçekleşen aramada, ülkede öğrenci olarak bulunduğu öğrenilen Gabriel Onyebuchi Odah’ın tasarrufunda satışa hazır paketler halinde 12 gram bonzai ele geçirdi.

Yapılan sorgulamada, uyuşturucunun kendisine ait olduğu yönünde ifade veren Odah, tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 2 gün tutukluluk emri verdi.

Suç ortağı aranıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, zanlının önceki gün Girne’de yakalandığını anlattı.

Polis memuru İbrahim Atabek, zanlının kaldığı daireye baskın yapıldığını, mahkeme emri ile saat 17.00-18.00 saatleri arasında yapılan aramada 5 adet streç naylona ve 3 adet ayrı beyaz kâğıtlarda satışa hazır 12 gram bonzai ele geçirdiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Atabek, olayla bağlantılı zanlının suç ortağının arandığını ifade ederek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.