Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116649
ALTIN
158.803
DOLAR
3.7645
STERLİN
5.0944
EURO
4.5292
Muz yediyseniz bu ilacı sakın kullanmayın
Muz yediyseniz bu ilacı sakın...
Sarhoş erkekler için kadınlar ne ifade ediyor?
Sarhoş erkekler için kadınlar ne...
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor
Sarışınları beğeniyor ama esmerlerle evleniyorlar!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
banner37
banner34

Satışa hazır 12 gram bonzai ele geçirildi

banner35

Narkotik ekiplerinin Girne’de önceki gün gerçekleştirdiği operasyonunda Gabriel Onyebuchi Odah uyuşturucu ile suçüstü yakalandı

04 Ocak 2018 Perşembe 10:10
Satışa hazır 12 gram bonzai ele geçirildi
banner10

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Kasım ayında Girne’de ayrı bir ekip olarak çalışmaya başlayan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Alınan her ihbarı değerlendiren ekipler, önceki gün Girne’de bir apartmanın dairesine baskın yaptı.

Dairede gerçekleşen aramada, ülkede öğrenci olarak bulunduğu öğrenilen Gabriel Onyebuchi Odah’ın tasarrufunda satışa hazır paketler halinde 12 gram bonzai ele geçirdi.

Yapılan sorgulamada, uyuşturucunun kendisine ait olduğu yönünde ifade veren Odah, tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 2 gün tutukluluk emri verdi.

Suç ortağı aranıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, zanlının önceki gün Girne’de yakalandığını anlattı.

Polis memuru İbrahim Atabek, zanlının kaldığı daireye baskın yapıldığını, mahkeme emri ile saat 17.00-18.00 saatleri arasında yapılan aramada 5 adet streç naylona ve 3 adet ayrı beyaz kâğıtlarda satışa hazır 12 gram bonzai ele geçirdiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Atabek, olayla bağlantılı zanlının suç ortağının arandığını ifade ederek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osman Alkaşlar yine gururlandırdı
Osman Alkaşlar yine gururlandırdı
Özersay: "Halk hesap sormamızı istiyor"
Özersay: "Halk hesap sormamızı istiyor"
Bugün seçmen kartı ve broşür dağıtımının son günü
Bugün seçmen kartı ve broşür dağıtımının son günü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim