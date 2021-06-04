Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı D.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) ve (Sentetic Cannabionid) Alma-Tasarruf Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 02.06.2021 tarihinde saat 14.40 – 15.00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Hamitköy’de sakin zanlının evinde yapılan aramada 5 adet poşette satışa hazır 30 gram ağırlığında hintkeneviri, foil kağıda sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri ve 6 adet foil kağıda sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint Keneviri ve Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 2bin 900TL nakit paranın emare alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 28.05.2021 tarihinde bir şahıstan 4000 Euro karşılığında satın aldığının tespit edildiğini bazı şahıslara satışını yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini aranan 1 kişi olduğunu belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.