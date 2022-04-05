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Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar

Yeşilyurt'ta yapılan kontrolde aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı T.E.C ve araçta yolcu olarak ulunan zanlı M.R tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Nisan 2022 Salı 11:50
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Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
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(Kamalı Haber)

Yeşilyurt'ta yapılan kontrolde aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı T.E.C ve araçta yolcu olarak ulunan zanlı M.R tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme de mesele ile ilgili olarak olguları aktaran Polis çavuşu Sadi Sancak huzurda bulunan zanlı T.E.C’nin 01.04.2022 tarihinde saat 19.15'de Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, kullanımında bulunan HY844 plakalı salon araçta yapılan aramada ön göğüs üzerindeki bölme içerisinde toplam 1 gr ağırlığında 9 adet beyaz kâğıt içerisinde sarılı vaziyette bulunan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ve 1 adet içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yanmış sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis araç sürücüsü T.E.C'nin ve araçta yolcu olarak bulunan M.R'nin suçüstü hali gereği tutuklandığını yapmış oldukları beyanlarının teyit ve tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı T.E.C' uyuşturucunun kendisinin olduğunu M.R  ile bağlantısı olmadığını söylerken zanlı M.R de uyuşturucu bağlantısı olmadığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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