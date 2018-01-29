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Sattığını da itiraf etti

Gönyeli’de önceki akşam Narkotik ekiplerinin Mısırlı bir öğrencinin evine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 gram Hintkeneviri ele geçirildi. 21 yaşındaki Mısırlı öğrenci tutuklandı

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:12
Sattığını da itiraf etti
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Narkotik ekiplerinin önceki akşam Gönyeli’de düzenlediği operasyonda Mısır uyruklu 21 yaşındaki öğrenci Omar Mostafa Mohamed Saabahallah Elnahas’ın tasarrufunda 5 gram Hint Keneviri ele geçirildi.

Elnahas’tan yapılan sorgulamada 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında da toplam 14 gram uyuşturucu tasarruf ettiğini itiraf eden zanlı dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, aranan emarelerin olduğunu belirterek soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Sattığını da itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özder, mahkemede verdiği ifadede zanlı Omar Mostafa Mohamed Saabahallah Elnahas’ın Gönyeli’deki evine önceki akşam saat 20.15-20.40 saatleri arasında operasyon düzenlendiğini anlattı.

Özder, zanlının evinde gerçekleşen aramada yatak odasında bulunan çekmecede ayrı ayrı şeffaf naylon içerisinde 5 gram Hint Keneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, zanlıdan yapılan ilk sorgulamada söz konusu maddeyi 18 Ocak tarihinde bir şahıstan 7 gram olarak aldığını ve 1 gramını arkadaşına sattığı yönünde ifade verdiğini kaydetti.

2017 yılında da 14 gram aldı, sattı, içti

Soruşturmayı yürüten polis memuru Ozan Özder, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve 2017 yılı Kasım-Aralık aylarında toplam da 14 gram uyuşturucu aldığını, bir kısmını satarak bir kısmını içtiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, olayla bağlantılı bir kişinin arandığını kayıp emareler olduğunu kaydederek zanlının 3 gün soruşturma amaçlı tutuklu kalmasını talep etti.

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