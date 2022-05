Savaş Toksöz Halkın Partisi'nden istifa etti

Halkın Partisi Genel Koordinatörü Savaş Toksöz görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

İşte Toksöz'ün açıklaması:

Bir göreve veda…

Parti kurulmadan önce Kudret beyin teklifini kabul ederek parti kurulduktan sonra resmen 13 Ocak 2016 tarihinde başladığım Halkın Partisi Genel Koordinatörü görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren Genel Başkanımız Kudret Özersay’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendisinden çok şey öğrendim. Siyasi bir yoldaşlığın ötesinde bir abi şefkatini, dostluğunu ve samimiyetini gördüm, yaşadım. Hayatımın son 6 yılını her zaman gururla ve iyi anacağıma hiç şüphe yoktur.

Bu süre zarfında birlikte çalışma fırsatı bulduğum Genel Sekreterlerimizden Tolga Atakan’a, Yenal Senin’e, Gülşah Sanver Manavoğlu’na ve Ahmet Tokatlioglu’na teşekkür ederim. Ayrıca görev aldığı günden itibaren çok yakın bir mesai harcadığım ve yöneticilik, mali denetim gibi konularda çok şey öğrendiğim Mali İşler Sorumlusu Ramadan Durmazer'e, seçimler başta olmak üzere her organizasyon gerektiren her yerde birlikte çalıştığım Ayse Onar'a, yolun başından beri yanımda olan ve bir iş arkadaşından çok kardeşim gibi sevdiğim Devran Vudalı başta olmak üzere geri kalan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 6 yılda hiç hakkımızı yemeyen, imkânlar elverdiğince hayat standartlarımızı yukarıya taşımak ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmemiz için var güçleriyle çalışan gelmiş geçmiş tüm parti yönetimlere de teşekkür ederim.

Görevde olduğum süre boyunca parti politikalarıyla uyumlu olacak şekilde şeffaf ve hesap verebilir bir yapının oluşması ve korunması için büyük bir çaba sarf ettim. Bahtiyarım. Mali açıdan her ay denetlenen ve hesap veren, her bir evrakının dijital kopyasını oluşturan ve yasaların emrettiği gibi bir yapının oluşturulmasında büyük katkım olduğunu düşünüyorum. En büyük başarım ise ben olmasam da partinin kurumsal yapısının aynen devam edecek kabiliyete erişmiş olmasıdır.

Bu süre zarfında şartlar ne olursa olsun her zaman çok çalışmayı, adil olmayı ve herkese eşit mesafede durmayı kendime ilke edindim. 6 yıllık süre zarfında Halkın Partisi’ni evlatlarımdan biriymiş gibi önemsedim ve bu hissiyatla çalıştım. Bu partinin iyiliğinin memleketin iyiliği olduğuna yürekten inandım ve halen inanıyorum. Bugün bu göreve veda ediyor olsam da partimin bir neferi olarak bu mücadelede yer almaya devam edeceğime hiç şüphe yoktur.

Kararlılıkla #devam