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Savaş Toksöz: PCR testim pozitif

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Halkın Partisi Genel Koordinatörü Savaş Toksöz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada  tedbir amaçlı kendi isteğiyle yaptırmış olduğu PCR testinin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:01
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Savaş Toksöz: PCR testim pozitif

Halkın Partisi Genel Koordinatörü Savaş Toksöz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada  tedbir amaçlı kendi isteğiyle yaptırmış olduğu PCR testinin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Değerli arkadaşlar, 

Dün gece tedbir amaçlı kendi isteğimle yaptırmış olduğum PCR testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. Pandemi hastanesinin kıymetli sağlık ekibinin muayenesi sonrası tedavime evimde devam etmem uygun görülmüştür. 10 gün boyunca kendimi evimde izole edeceğim. 

Pandeminin başından beri kurallara en iyi şekilde uymaya çalıştım. Sosyal hayatımı neredeyse sıfıra indirmiş ve aşı olmuş olmama rağmen bu virüsten korunmayı başaramadım. 

Yaygın semptomları yaşıyorum fakat genel sağlık durumumun iyi olduğunu söyleyebilirim. Kısa sürede iyileşeceğime inanıyorum. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Lütfen sizler de kendinize dikkat edin. 

Görüşmek üzere

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