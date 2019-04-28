Savaşan 2. Kez Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığına Seçildi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 58 ülkenin üyesi bulunduğu Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığına ikinci defa seçildi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, bu sonuçla KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konsey Başkanlığı’na aday olmasının yolunu açtığını bildirdi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bakü’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council-GHTC) Genel Kurulu’nda Ahmet Savaşan Başkan Yardımcılığına ikinci defa seçilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne önümüzdeki yıldan itibaren Başkanlığa aday olabilme hakkını kazandırdı.

Genel Kurul Toplantısına Türkiye, Almanya, Hindistan, Rusya, Hırvatistan, Ukrayna, Azerbaycan, Çin, Polonya ve Kazakistan’ın da içinde bulunduğu 40’dan fazla ülkeden delegenin katıldığı belirtilen açıklamada, başkanlık için Ukrayna’dan Dr. Violetta Janyshevska ile Hırvatistan’dan Sağlık Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Dr. Bura Miljenko’nun yarıştığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, oylama sonucunda Dr. Violetta Janyshevska Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) dönem başkanlığını 1 oy farkla kazanırken, KKTC’den Dr. Ahmet Savaşan da Dünya Başkan Yardımcılığına, Igor Torskyj’in ise Genel Sekreterliğe seçildi.

TÜRKİYE’NİN BELİRLEYİCİ ROLÜ OLDU...

Bu yıl yapılan genel kurul seçiminin çok büyük bir çekişmeye sahne olduğunu dile getiren Ahmet Savaşan, tüzük gereği iki defa Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ülkelerin Dünya Başkanlığı’na aday olma hakkını kazandığını belirtti ve “Dünya Başkan Yardımcılığının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ikinci defa kazandırılmasında, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin uluslararası alandaki aktif çalışmalarının katkısı olduğu kadar, Türkiye’mizin, Kurucu Başkan Emin Çakmak vasıtası ile belirleyici bir rolü olmuştur. Başta Türkiye’mize ve olumlu oy kullanan diğer bütün ülkelere Kuzey Kıbrıs’a verdikleri samimi destekten ötürü ülke insanımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel kurulda “Sağlık turizminin bugünü ve geleceği” konuları başta olmak üzere 58 ülkede bulunan Network Ofisleri arasındaki iş birliği olanaklarının geliştirilmesi, sağlık turizminde dijital pazarlama imkanlarının daha etkin kullanılması” gibi pek çok önemli konuyu tartıştıklarını belirten Ahmet Savaşan, toplantıda alınan en önemli kararın; Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin üye sayısının 116’ya çıkartılması için çalışma başlatılması olduğuna işaret etti.

Savaşan, “GHTC’nin mevcut üye sayısının iki katına çıkartılması hedefine yönelik olarak, 2020 yılında Ukrayna’da yapılacak genel kurul toplantısına kadar her üye ülke belirleyeceği bir ülkenin konseye üye olması için çalışma yapacak” şeklinde konuştu.