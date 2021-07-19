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Savaşan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı

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Savaşan mesajında, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin de kararlı desteği ile geleceğe emin adımlarla yürümekte olduğunu vurguladı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:27
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Savaşan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Dr. Savaşan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye gerçekleştirmekte olduğu ziyaretin ve bu ziyaret vesilesi ile verilen mesajların Kıbrıs Türk halkının tarihi yürüyüşünü başarı ile gerçekleştireceğinin güvencesi olduğunu belirtti.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs’ın Türkler yok sayılarak Yunanistan ile birleştirilmek istenmesi nedeniyle yapıldığını hatırlatan Dr. Savaşan, “Rum/Yunan tarafı, enosisten vazgeçmiş görünmesine karşın, Kıbrıslı Türkleri tamamen Rum hakimiyetinde olacak bir federal devlet içinde eritme ve adayı böylece elenleştirme projesini yürürlükte tutmaktadır. Gerek Annan Planı süreci, gerekse Crans Montana sürecinde yaşananlar bunu net olarak göstermiştir. Bu kanıtların ortaya çıkmasına, Sayın Mehmet Ali Talat ile Sayın Mustafa Akıncı’nın yardımcı olduğunu da unutmamak gerekir. Rum tarafı, Talat ile Akıncı’nın çözüm bulma kararlılıklarını bu şekilde boşa çıkarmıştır. Buna göre Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim yeni arayışlara girmemizi zorunlu hale getirmiştir” dedi.

MUHALEFETTEN DESTEK BEKLİYORUZ…

Dr. Savaşan, “bugün gelinen aşamada Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile tam bir işbirliği içinde ‘iki devletli çözüm’ arayışını gündeme getirmiştir. Federal çözüm arayışları çöktüğüne göre muhalefetin de iki devletli çözüm arayışına destek vermesi, 15 Temmuz Yunan darbesinin farklı bir şekilde hedefine ulaşmasını engellemeye çalışması gerekiyor. Muhalefetten beklentimiz budur” şeklinde konuşarak, Türkiye’ye bu konudaki destekleri için teşekkür etti.

TAYYİP ERDOĞAN’A YAPILAN SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ…

“Türkiye’ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a teşekkür edeceğimize saygısızlık yapılması elbette kabul edilemez bir durumdur” diyen Ahmet Savaşan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, bu harekatın kararını veren siyasilere ve harekat sırasında şehit düşen ve gazi olan Mücahit ve Mehmetçiklere minnet borçlu olduğumuzu belirterek, “Bu kararı alan devlet büyüklerimizi saygı ile anıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

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