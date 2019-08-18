Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır

Savaşan: 9’unda zorlama bir yol haritası belirlendi

18 Ağustos 2019 Pazar 14:37
Savaşan: 9’unda zorlama bir yol haritası belirlendi

UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında 9 Ağustos görüşmesinde zorlama bir yol haritası belirlendiğini söyledi.

9 Ağustos liderler buluşması öncesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Başbakan Tatar ve siyasi parti temsilcileri ile mutabakata vardığı gerek siyasi eşitlik, gerekse de hidrokarbon konularındaki önerilerinin, Rum Liderliği tarafından kabul edilmediğine dikkat çeken Ahmet Savaşan, “9 Ağustos görüşmesinden zorlama bir yol haritasından başka bir şey çıkmamıştır” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 9 Ağustos tarihinde yapılan liderler görüşmesinde bildik tavrını sürdürdüğünü ifade eden Savaşan, “Rum tarafı siyasi eşitlik konusunda, eşitsizlik yaratmaya çalışıyor. Ayrıca hidrokarbon meselesinide Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması görüşmelerinin dışında tutmak istiyor. Bu da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk Halkıyla yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediği anlamına geliyor. Rum liderliğinin mevcut zihniyeti değişmediği sürece Kıbrıs’ta yakın gelecekte paylaşıma dayalı federal bir ortaklığın kurulmasını beklemek gerçekçi olmaktan uzaktır” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın gerek UBP’nin, gerekse de hükümetin, Kıbrıs Türk tarafının barışçıl tutumunu muhafaza ederek, bir yandan işbirliğine dayalı farklı ortaklık modelleri ile diğer yandan AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin masaya getirilmesi konusundaki kararlı duruşunu anımsatan Savaşan, “9 Ağustos görüşmesinde sonuç alıcı ve takvimlendirilmiş bir sürecin başlatılacağına yönelik herhangi bir sinyal verilmemiştir. Tam aksine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), BM Genel Sekreteri’nin de desteğini alarak kırk yıldır sonuç alınamamış, aslında tüketilmiş bir süreci başlatmaya çalışmıştır” dedi.

Hükümetin gerek Maraş, gerekse de hidrokarbon konusunda Türkiye’nin de tam desteğini alarak sürdürülen politikanın bu güne kadar oluşan ezberleri bozduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, “kararlılıkla atılan adımlar sayesinde adada ve adanın etrafında fiili bir hareketlilikbaşlamıştır. Başbakan Ersin Tatar’ın kararlı ve cesaretli duruşu sayesinde yaratılan bu hareketlilik sayesinde,Kıbrıs’ta eşit egemen iki halk olduğugerçeği haklı eylemlerle Dünya’ya gösterilmeye devam edilecektir” şeklinde konuştu.

UBP başbakanlığında kurulan hükümetin ana hedefinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda, üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak olduğunu anımsatan Ahmet Savaşan, “ülke insanımızın hükümetimizden başlıca beklentisi, sağlıkta, eğitimde, tarımda, turizmde ve daha bir çok alanda gerçekçi adımlar atarak kalıcı çözümler üretmesi olduğunun bilincindeyiz. Artı aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleme zamanı geçmiştir. İnanıyorum ki Kıbrıs ve Maraş konularında Anavatan Türkiye’nin de desteğini alarak hükümetimizin attığı adımlar, hayatın diğer alanlarında da kararlılıkla devam ettirilecek ve insanımız daha güçlü bir devlette geleceğinden endişe duymadan, refah içinde yaşayabilecektir. Hedefimiz de çalışmalarımız da, gaylemiz de bu yöndedir” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ahmet SavaşanYol HaritasıHaberGündemKıbrısUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Tatar: Sanata verdiğimiz değer en az bizi eleştirenler kadardır
Tatar: Sanata verdiğimiz değer en az bizi eleştirenler kadardır
Üstel: “Ülke turizminin gelişmesi için yoğun bir çalışma içindeyiz”
Üstel: “Ülke turizminin gelişmesi için yoğun bir çalışma içindeyiz”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim