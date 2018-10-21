Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan Bursa'da düzenlenen Turizm Zirvesi’ne katıldı.



Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Almanya, Yunanistan, Rusya, İngiltere, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de içinde bulunduğu yüzden fazla ülkeden turizm profesyonelinin katılımı ile gerçekleştirilen zirvede turizmciler ile alım heyetleri bir araya getirildi.



Zirvede bir konuşma yapan Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık ve spor turizmi olanaklarını tanıttı ve Orta Doğu, Balkanlar, Doğu, Orta, Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri ile de yeni anlaşmalar imzaladı.



Konuşmasında geçtiğimiz birkaç on yılda, turizm sektörünün ekonomik kalkınma ve iş yaratmadaki gücünü ispatladığını kaydeden Savaşan, turizmin kültürler arası diyalog, toplumsal kapsayıcılık, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç olduğunu vurguladı.



Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Turizmi Konseyi ve diğer paydaşların dünyadaki değişimleri ve trendleri takip ettiğini de dile getiren Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın medikal turizm, aktif yaşam ve wellness imkanlarıyla Sağlık Turizmi konusunda alternatif bir destinasyon olmak için gereken özelliklere sahip olduğunu belirtti.