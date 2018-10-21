Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96455
ALTIN
222.078
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3539
EURO
6.5275
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Tüp bebek ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış
Tüp bebek ile ilgili doğru...
Twitter o hesapları kapattı!
Twitter o hesapları kapattı!
Ayva neye iyi gelir?
Ayva neye iyi gelir?
Merkür'e gidecek uzay aracı yörüngeye gönderildi
Uzay aracı yörüngeye gönderildi
banner40

Savaşan Bursa'da düzenlenen Turizm Zirvesi’ne katıldı

21 Ekim 2018 Pazar 13:53
Savaşan Bursa'da düzenlenen Turizm Zirvesi’ne katıldı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan Bursa'da düzenlenen Turizm Zirvesi’ne katıldı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Almanya, Yunanistan, Rusya, İngiltere, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de içinde bulunduğu yüzden fazla ülkeden turizm profesyonelinin katılımı ile gerçekleştirilen zirvede turizmciler ile alım heyetleri bir araya getirildi.

Zirvede bir konuşma yapan Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık ve spor turizmi olanaklarını tanıttı ve Orta Doğu, Balkanlar, Doğu, Orta, Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri ile de yeni anlaşmalar imzaladı.
 

Konuşmasında geçtiğimiz birkaç on yılda, turizm sektörünün ekonomik kalkınma ve iş yaratmadaki gücünü ispatladığını kaydeden Savaşan, turizmin kültürler arası diyalog, toplumsal kapsayıcılık, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç olduğunu vurguladı.


Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Turizmi Konseyi ve diğer paydaşların dünyadaki değişimleri ve trendleri takip ettiğini de dile getiren Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın medikal turizm, aktif yaşam ve wellness imkanlarıyla Sağlık Turizmi konusunda alternatif bir destinasyon olmak için gereken özelliklere sahip olduğunu belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ahmet SavaşanHaberTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay:Kıbrıslı Rumlar yetkiyi paylaşmak istemiyor
Özersay:Kıbrıslı Rumlar yetkiyi paylaşmak istemiyor
Arıklı: "Çavuşoğlu'na saldıranlar Türkiye düşmanıdır"
Arıklı: "Çavuşoğlu'na saldıranlar Türkiye düşmanıdır"
Maliye Bakanı Denktaş: 2020 yılı çok çok iyi olacak
Maliye Bakanı Denktaş: 2020 yılı çok çok iyi olacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim