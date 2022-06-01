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Savaşan: “Çocuklar, insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesi”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 20:02
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Savaşan: “Çocuklar, insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesi”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret etti. Savaşan ziyaretinde, çocukların insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Savaşan, her çocuğun öncelikle sağlık, eğitim ve diğer bütün imkanlardan yararlanma ve barış içinde bir dünyada hayatın bütün güzelliklerini yaşama hakkına sahip olması gerektiğini kaydetti.

Savaşlardan, gelir adaletsizliğinden, yoksulluktan, eğitimdeki eşitsizliklerden ve salgın hastalıklardan en fazla çocukların etkilendiğine ve zarar gördüğünü ifade eden Savaşan, dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun bütün çocukların ayrım gözetmeksizin her açıdan erişilebilir ve huzurlu bir dünyada yaşayabilmesi için bütün ülkelere önemli görevler düştüğüne işaret etti.

Ahmet Savaşan konuşmasının sonunda, Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü, öğretmenleri, okul aile birliği ve emeği geçen herkesi kutlayarak, “Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sevgi, huzur ve barış dolu bir yaşam sürdürmelerini temenni ederek Dünya Çocuk Günü’nü kutluyorum” dedi.

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