Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

Savaşan: Çözümsüzlüğün sebebi Rumlar

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, bu haftanın Kıbrıs’ta yaşanan acı gerçekleri ve KKTC’nin kurulmasını zorlayan şartları Dünya’ya hatırlatmak için fırsat yarattığını vurguladı.

22 Aralık 2019 Pazar 13:58
Savaşan: Çözümsüzlüğün sebebi Rumlar

21-25 Aralık gerçeklerini ve yaşattığı acıları başta gençlere ve ülke insanları ile Dünya’ya anlatılmasının önemine işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Türklerini yok etmek ve Ada'yı Yunanistan’a bağlamak amacı ile Akritas planını yürürlüğe koyan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, Kıbrıslı Türkleri hükümetten atarak, on binlerce kişiyi göç etmek zorunda bırakan tarafın Yunanistan destekli Rumlar olduğu gerçeğini sadece bu önemli haftada değil, her zaman Dünya’ya hatırlatılmalı ve Kıbrıs Türk Halkı’na başka çare bırakılmadığı için KKTC’nin kurulduğunun her platformda anlatılma gerekiyor” dedi.

Çözümsüzlüğün sebebi Rumlar…

Paylaşım ve ortaklık temelinde bir Federasyon’un kurulamamasının nedeninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunun altını çizen Savaşan, “yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemeyen Rum tarafının tutumu nedeni ile Kıbrıs’ta federal temelde bir anlaşma yapılmasının mümkün olamadığı yarım asırdır yaşanan pek çok süreçte ve en son da Crans Montana’da ortaya çıkmıştır. Bu sonuç gerek Crans Montana’da Anastasiadis’in ‘yetkiyi paylaşmakta Rum toplumu hazır değil. Artık iki devletli bir çözümün gündeme gelmesi gerekiyor’ söylemleri, gerekse de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘bu bizim neslin son denemesi idi. Başaramadık. Rumların zihniyet değiştirmesine gereksinim var, ama hiç bir zihniyet değişimi yok’ demesi ile de teyit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

BM adadaki statükonun devamına hizmet ediyor…

Bütün bu gelişmelere rağmen BM’nin Berlin’de yine sonuçsuz kalmaya mahkum bir süreç başlamaya çalışmasının Rum tarafının statükosunu pekiştirmeye ve Kıbrıs Türk Halkı’nı da haksız ambargolar altında yaşamaya zorlamaktan başka bir şeye hizmet etmediğine işaret eden Ahmet Savaşan, “Dünya Kıbrıs’taki statükoyu yaratanın ve hadiseler yaratarak unutulmaz acılar yaşatan tarafın Rumlar olduğunun artık kabul etmelidir. BM’nin, Kıbrıs’ta 56 yıldır kalıcı bir antlaşma yapılamamasının sorumlusunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu görerek Kıbrıs Türk Halkı ile devletimize uygulanan haksız ambargoların kaldırılması için adım atma zamanı gelmiştir” dedi.

İhtiyacımız yeni bir düzenin tam anlamı ile yaratılmasıdır….

21-25 Aralık sürecinin çok büyük acıları içinde barındıran onurlu bir direniş olduğunu belirten Savaşan, “bu gün Kıbrıs Türk Halkı olarak adadaki varlığımızı sürdürebiliyorsak, tanınmasa da devletimiz sayesinde pek çok kazanım elde edebiliyorsak bunu Aziz şehitlerimize, gazilerimize ve mukavemetçi ülke insanımız ile Türkiyemize borçluyuz. İhtiyacımız olan adada yaşanan acılardan ders çıkarmak ve siyasette istikrarın yakalanması ve ülke ekonomisinin geliştirilerek, sağlıktan eğitime, tarımdan ticarete hayatın bütün alanlarında mutlu olacağımız yeni bir düzenin tam anlamı ile yaratılması için ısrarlı olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu önemli haftada, Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Savaşan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah ambargosunun kaldırılması Rum basınında geniş yer aldı
Silah ambargosunun kaldırılması Rum basınında geniş yer aldı
Erdoğan:Vazgeçersek, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
Erdoğan:Vazgeçersek, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
Arıklı: Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin
Arıklı: Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim