Savaşan: Çözümsüzlüğün sebebi Rumlar

21-25 Aralık gerçeklerini ve yaşattığı acıları başta gençlere ve ülke insanları ile Dünya’ya anlatılmasının önemine işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Türklerini yok etmek ve Ada'yı Yunanistan’a bağlamak amacı ile Akritas planını yürürlüğe koyan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, Kıbrıslı Türkleri hükümetten atarak, on binlerce kişiyi göç etmek zorunda bırakan tarafın Yunanistan destekli Rumlar olduğu gerçeğini sadece bu önemli haftada değil, her zaman Dünya’ya hatırlatılmalı ve Kıbrıs Türk Halkı’na başka çare bırakılmadığı için KKTC’nin kurulduğunun her platformda anlatılma gerekiyor” dedi.

Çözümsüzlüğün sebebi Rumlar…

Paylaşım ve ortaklık temelinde bir Federasyon’un kurulamamasının nedeninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunun altını çizen Savaşan, “yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemeyen Rum tarafının tutumu nedeni ile Kıbrıs’ta federal temelde bir anlaşma yapılmasının mümkün olamadığı yarım asırdır yaşanan pek çok süreçte ve en son da Crans Montana’da ortaya çıkmıştır. Bu sonuç gerek Crans Montana’da Anastasiadis’in ‘yetkiyi paylaşmakta Rum toplumu hazır değil. Artık iki devletli bir çözümün gündeme gelmesi gerekiyor’ söylemleri, gerekse de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘bu bizim neslin son denemesi idi. Başaramadık. Rumların zihniyet değiştirmesine gereksinim var, ama hiç bir zihniyet değişimi yok’ demesi ile de teyit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

BM adadaki statükonun devamına hizmet ediyor…

Bütün bu gelişmelere rağmen BM’nin Berlin’de yine sonuçsuz kalmaya mahkum bir süreç başlamaya çalışmasının Rum tarafının statükosunu pekiştirmeye ve Kıbrıs Türk Halkı’nı da haksız ambargolar altında yaşamaya zorlamaktan başka bir şeye hizmet etmediğine işaret eden Ahmet Savaşan, “Dünya Kıbrıs’taki statükoyu yaratanın ve hadiseler yaratarak unutulmaz acılar yaşatan tarafın Rumlar olduğunun artık kabul etmelidir. BM’nin, Kıbrıs’ta 56 yıldır kalıcı bir antlaşma yapılamamasının sorumlusunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu görerek Kıbrıs Türk Halkı ile devletimize uygulanan haksız ambargoların kaldırılması için adım atma zamanı gelmiştir” dedi.

İhtiyacımız yeni bir düzenin tam anlamı ile yaratılmasıdır….

21-25 Aralık sürecinin çok büyük acıları içinde barındıran onurlu bir direniş olduğunu belirten Savaşan, “bu gün Kıbrıs Türk Halkı olarak adadaki varlığımızı sürdürebiliyorsak, tanınmasa da devletimiz sayesinde pek çok kazanım elde edebiliyorsak bunu Aziz şehitlerimize, gazilerimize ve mukavemetçi ülke insanımız ile Türkiyemize borçluyuz. İhtiyacımız olan adada yaşanan acılardan ders çıkarmak ve siyasette istikrarın yakalanması ve ülke ekonomisinin geliştirilerek, sağlıktan eğitime, tarımdan ticarete hayatın bütün alanlarında mutlu olacağımız yeni bir düzenin tam anlamı ile yaratılması için ısrarlı olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu önemli haftada, Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.