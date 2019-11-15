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Savaşan: “Devletimize sahip çıkmaktan başka bir çaremiz yok”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajda, 15 Kasım’ın, hedefe varış için Kıbrıs Türk halkının azim ve dayanıklılığını, mücadele kabiliyetini ve kararlılığını, hürriyete bağlılığını dünya’ya gösteren tarihi bir gün olduğunu belirttiı.

15 Kasım 2019 Cuma 16:16
Savaşan: “Devletimize sahip çıkmaktan başka bir çaremiz yok”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk halkı ile yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediğinin görüldüğünü dile getiren Savaşan, Türkiye’nin belirleyici desteği ile kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin süren varlığının, sürdürülebilir bir geleceğin yaratılmasında çok daha anlam kazandığına işaret etti. 

Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi’nin diğer pek çok sorumlu kurum, kuruluş ve bireyle birlikte cumhuriyetin temsil ettiği değerleri yaşatmak ve uluslararası topluma anlatmak için gece gündüz çalmaya kararlı olduğunun altını çizdi.

“Pek çok kurum, kuruluş ve insan gibi bizler de samimiyetsiz politikalarla ve acımasız ambargolarla Kıbrıs Türk Halkı’nı izole etmeye çalışanlara ve buna hizmet edenlere inat, her yeni gün somut projeler üreterek ülke içi katma değerin artması ve KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması için uğraş vermekte kararlıyız” diyen Ahmet Savaşan, “15 Kasım, yalnızca çocuklarımızın bugün özgürce yaşamaları için kendilerinden vazgeçmeyi bir an bile düşünmeyen kurucu atalarımızın ve analarımızın aziz hatıralarına vefa gösterme meselesi değildir. Bu mesele güzel adamız üzerinde yaşamsal var oluşuna kastedilen bir halkın özgür bir gelecek için verdiği mücadelede toplumsal iradesinin sembolü olan cumhuriyetine sahip çıkma meselesidir” ifadelerini kullandı.

Savaşan mesajının sonunda, “Bu duygu ve düşüncelerle varoluş ve özgürlük mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin kurulma sürecinde emeği geçen kıymetli büyüklerimiz ile Türkiyemize en kalbi duygularımız ile minnetlerimizi sunarız” dedi.

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