Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

Savaşan: Dr. Küçük, KKTC’ye giden yolu açan öncü bir liderdir

15 Ocak 2020 Çarşamba 22:21
Savaşan: Dr. Küçük, KKTC’ye giden yolu açan öncü bir liderdir

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan,  Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 36’ncı yıldönümünde mesaj yayımlayarak, Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının var olamayacağını ortaya koyarak varoluş mücadelesini örgütleyen Dr. Fazıl Küçük’ün, Enosis’e büyük bir cesaretle karşı çıktığını belirtti.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs olaylarının dünya çapında yankı bulduğu ve tarihte iz bıraktığı önemli bir zaman kesitine “Kıbrıslı Türk Lider” olarak damgasını vurduğunu belirten Ahmet Savaşan, Küçük’ün hayatı boyunca toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttuğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve bölgede barış ve istikrarın egemen olabilmesinin ancak Dr. Küçük’ün bıraktığı kutsal emanate sahip çıkılmasıyla mümkün olabileceğini ifade eden Savaşan, “Unutulmaz liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü aramızdan ayrılışının 36’ncı yıldönümünde özlem, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmaların Mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor
Çalışmaların Mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor
Bakanlık: Sorunun çözülmesi için çalışmalar sürüyor
Bakanlık: Sorunun çözülmesi için çalışmalar sürüyor
Başbakan Tatar Geçitkale’deydi...
Başbakan Tatar Geçitkale’deydi...
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim