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Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Formu'na katılıyor.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Formu'na katılıyor.

23 Nisan 2019 Salı 15:56
Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Formu'na katılıyor.
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Konseyden yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen Dünya Sağlık Turizmi Formu'na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden Savaşan’ın, Bakü temaslarına, GHTC Kurucu Başkan Emin Çakmak, Dönem Başkanı Ruslan Guliyev ve Dünya'nın dört bir yanından gelen yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in mozolesine çelenk koyarak başladığı bildirildi.

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Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığının Azerbaycan'da olması nedeniyle Dünya Sağlık Turizmi Formu'nun bu yılki toplantısının Bakü'de gerçekleştirileceğine yer verilen açıklamada, toplantıya 40'dan fazla ülkeden GHTC yönetim kurulu üyesi yanısıra, bakanların, parlamento üyelerinin, diplomatik misyon temsilcilerinin, acente ve hastane yöneticileri ile doktorların katılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
SavaşanDünya Sağlık Turizmi
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