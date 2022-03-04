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Savaşan: Gelir artırıcı önlemler almak zorundayız

Hükümetin güven oyu almasını değerlendiren UBP Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan, Ulusal Birlik Partisi’nin çok zor bir döneme girildiğinin farkında olarak Kıbrıs Türk Halkı’ndan yetki istediğini, halkın da UBP’ye 24 milletvekili kazandırarak önemli bir sorumluluk yüklediğine dikkat çekti. UBP’nin tıpkı Covid-19salgını ile mücadele döneminde olduğu gibi ekonomide büyük sıkıntıların yaşandığı bu dönemde de sorumluluk almaktan kaçmadığını ve yaşanan ekonomik sorunların çözülmesi için azim ve samimiyetle çalışacağının altını çizdi.

04 Mart 2022 Cuma 13:21
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Savaşan: Gelir artırıcı önlemler almak zorundayız
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Kendi deyimleriyle amaçlarının “sertbir muhalefet” yapmak olduğunu açıklayan ana muhalefet partisinin hükümet programına yönelik eleştirilerini büyük bir sabır ile dinlediklerini belirten Dr. Ahmet Savaşan, “başta ana muhalefet partimiz olmak üzere HP milletvekillerinin eleştirilerini büyük bir sabırla dinledik. Yaptıkları konuşmalardan halkın yararına olan bölümleri not aldık ve değerlendireceğiz. Ama bir kez daha açıkça belirtmek isterim ki esas olan iktidar sorumluluğunu alabilme cesaretini göstermek ve ekonomi, sağlık, eğitim, turizm ile hayatın diğer alanlarında ihtiyaç olan adımları atarakinsanımıza fiilen hizmet etmektir. Maalesef ana muhalefette bu isteği göremedik” dedi.

Savaşan, hükümet programı çerçevesinde ekonomik kalkınma başta olmak üzere gereken adımların atılacağını;hükümetin öncelikli hedefinin ekonomiyi pandemi öncesindeki seviyesine getirmek ve ardından daha üst seviyelere çıkarmak olduğunu ifade etti. Savaşan, bu hedefin tutturulmasının kolay olmadığını bildiklerini ama bütün şartları zorlayarak çalışılması halinde bu zor hedefin yakalanabileceğini söyledi.

KKTC ekonomisinin ciddi bir pahalılık furyası ile karşı karşıya kaldığını, hükümetin yıllardan beri ertelenen fiyat artışlarını yapmak zorunda kaldığını ve bu artışların tümünün dünyadaki fiyat artışları ile döviz kurlarında yaşanan yükselişlerden kaynaklandığının bilindiğini anlatan Ahmet Savaşan, “Hiçbir hükümet, henüz daha yolun başında iken elektriğe veya akaryakıta zam yapmak istemez. Bu zamlar yapılıyorsa, zorunlu olduğu için yapılıyor. Bu zamların aileler üzerindeki baskısını azaltmak içinse gelirleri artırmak zorundayız. Hükümetimiz acilen, gelir artıracak önlemlere yoğunlaşmalıdır ve yoğunlaşacaktır. Bütün bakanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Muhalefet ve paydaş örgütlerden bu konuda öneriler bekliyoruz” dedi.

“Çok zor bir dönem olacak. Başta Başbakanımıza ve bakanlarımıza ve elbette biz iktidar milletvekillerine büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız” diyen UBP Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan, “başarıyı ancak ve ancak birlik ve beraberlik içinde özverili çalışarak, muhalefetten gelecek öneri ve eleştirileri samimiyetle değerlendirerek ve elbette Anavatan Türkiye’nin vereceği belirleyici destekle yakalayabileceğimizi biliyoruz. İktidar milletvekilleri olarak bizler, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmalıyız ve yapacağız” dedi.

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