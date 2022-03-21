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Savaşan: “Halkın Beklentisi İktidar"

UBP Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, özel gereksinimi bulunan bireylerin gerek yasal gerekse de diğer alanlarda ihtiyaç duydukları düzenlemelerin yapılabilmesi için iktidar ile muhalefetin birlikte ve samimiyetle çalışması gerektiğini belirterek, halkın beklentisinin de bu yönde olduğunu vurguladı.

21 Mart 2022 Pazartesi 12:15
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Savaşan: “Halkın Beklentisi İktidar"
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Yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, katıldığı bir televizyon programında 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ne atıfta bulunarak, Down sendromlu kişilerin topluma kazandırılmalarında eğitimin önemine değindi.

Down Sendromlu bireylerin topluma kazandırılmaları için bugüne kadar çeşitli adımların atıldığını ancak bu adımların yetersiz kaldığını kaydeden Savaşan, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç duydukları düzenlemelerin yapılabilmesi için bütün milletvekillerinin üzerlerine düşen sorumluluğun bilinci ile hareket edeceğine inanç belirtti.

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