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Savaşan: Hedefimiz Sağlık Turizmi gelirlerini 2 katına çıkarmaktır

Savaşan, 182 ülkeden 50 binden fazla turizm profesyonelinin katıldığı Dünya Turizm Fuarı’nda (WTM Londra) yeni anlaşmalara imza attı.

05 Kasım 2019 Salı 16:16
Savaşan: Hedefimiz Sağlık Turizmi gelirlerini 2 katına çıkarmaktır

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 182 ülkeden 50 binden fazla turizm profesyonelinin katıldığı Dünya Turizm Fuarı’nda (WTM Londra) yeni anlaşmalara imza attı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Dünya Turizm Fuarı’na (WTM) katılan Dr. Ahmet Savaşan’ın, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden Kuzey Kıbrıs’a Sağlık Turisti gönderilmesine yönelik olarak pek çok ülke temsilcisi ile bir araya gelerek yeni anlaşmalara imza attığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs’ın genelde insani, turistik, tarihi, kültürel ve sportif zenginliklerini, özelde ise sağlık turizmi olanaklarını tanıtmak ve ülkeye daha nitelikli turistlerin gönderilmesine olanak yaratmak için Dünya’nın dört bir yanında gerçekleşen fuarlara KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında sektör temsilcileri ile birlikte katıldıklarını söyleyen Dr. Ahmet Savaşan, “konsey olarak amacımız turizmin çeşitlendirilerek gelirlerin ülke geneline yaygınlaştırılmasıdır” dedi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin uluslararası kimliğe sahip olmasının avantajını kullanarak pek çok yeni ülke ile işbirliği kurma fırsatı bulduklarına işaret eden Ahmet Savaşan, İngiltere, Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan, Çin, İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Rusya, ABD’nin de içinde bulunduğu ülkelerin temsilcileri ile çok verimli görüşmeler yaptıklarına vurgu yaptı.

3 milyar pound iş hacmi yaratan Dünya Turizm Fuarı’ndan Kuzey Kıbrıs’ın da hak ettiği payı alması için yeni anlaşmalara imza attıklarını söyleyen Savaşan, hedefimiz 2020’de sağlık turizmi gelirlerimizi 2 katına çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

BRT

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Son Güncelleme: 05.11.2019 16:18
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberTurizmSağlıkSavaşan
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