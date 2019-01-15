Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
banner40

Savaşan: “Küçük, toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttu”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

15 Ocak 2019 Salı 16:58
Savaşan: “Küçük, toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttu”

Dr. Küçük’ün Kıbrıs olaylarının dünya çapında yankı bulduğu ve tarihte iz bıraktığı önemli bir zaman kesitine “Kıbrıslı Türk Lider” olarak damgasını vurduğunu belirten Ahmet Savaşan, Küçük’ün hayatı boyunca toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttuğunun altını çizdi.

banner41
“1931 yılında muhtelif gazetelerde köşe yazarlığı yapmaya başlayan ve 1943 yılından itibaren de çıkarmaya başladığı Halkın Sesi gazetesiyle halkı aydınlatma ve örgütleme yolunda büyük bir çaba gösteren Dr. Küçük, hekimlik ve fikir adamlığı yanında iyi bir teşkilatçı olduğunu birçok savunma örgütü kuruculuğuna önderlik ederek de ispatlamıştır” diyen Savaşan, Dr. Fazıl Küçük’ün halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerde silinmez yer edinen ve tarihinin en kritik döneminde Kıbrıs Türk halkının liderliğini cesaretle üstlenen eşine zor rastlanan bir kahraman olduğunu vurguladı. 

Savaşan mesajının sonunda, “Merhum Dr. Fazıl Küçük’ü derin bir üzüntü ve özlemle anıyor, kutsal hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı SavaşanYrd. Doç. Dr. Ahmet SavaşanDr. Fazıl KüçükHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var
Tarım Dairesi Enginar Ürününde Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünleri Konusunda Açıklama Yaptı
Tarım Dairesi Enginar Ürününde Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünleri Konusunda Açıklama Yaptı
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi cuma gününe kadar uzatıldı
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi cuma gününe kadar uzatıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim