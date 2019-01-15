Savaşan: “Küçük, toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttu”

Dr. Küçük’ün Kıbrıs olaylarının dünya çapında yankı bulduğu ve tarihte iz bıraktığı önemli bir zaman kesitine “Kıbrıslı Türk Lider” olarak damgasını vurduğunu belirten Ahmet Savaşan, Küçük’ün hayatı boyunca toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttuğunun altını çizdi.

“1931 yılında muhtelif gazetelerde köşe yazarlığı yapmaya başlayan ve 1943 yılından itibaren de çıkarmaya başladığı Halkın Sesi gazetesiyle halkı aydınlatma ve örgütleme yolunda büyük bir çaba gösteren Dr. Küçük, hekimlik ve fikir adamlığı yanında iyi bir teşkilatçı olduğunu birçok savunma örgütü kuruculuğuna önderlik ederek de ispatlamıştır” diyen Savaşan, Dr. Fazıl Küçük’ün halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerde silinmez yer edinen ve tarihinin en kritik döneminde Kıbrıs Türk halkının liderliğini cesaretle üstlenen eşine zor rastlanan bir kahraman olduğunu vurguladı.

Savaşan mesajının sonunda, “Merhum Dr. Fazıl Küçük’ü derin bir üzüntü ve özlemle anıyor, kutsal hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.