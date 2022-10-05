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Savaşan: “Rumların silahlanması ve ABD ile askeri iş birliği her türlü çözümü imkânsızlaştırıyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Rumların silahlanması ve ABD ile askeri iş birliğinin her türlü çözümü imkansız hale getirdiğini kaydetti.

05 Ekim 2022 Çarşamba 11:57
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Savaşan: “Rumların silahlanması ve ABD ile askeri iş birliği her türlü çözümü imkânsızlaştırıyor”



Ofisinden yapılan açıklamaya göre Savaşan, BRT’de katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanmasına ve ABD ile askeri iş birliğine dikkat çeken Savaşan, bu durumun adada herhangi bir çözümü imkansız hale getirerek, bölgedeki gerilimi artırdığına vurgu yaptı.

Bölgede tırmandırılan gerilimin ve adadaki silahlanmanın yoğunlaşmasının her türlü çözümü imkansız hale getireceğine işaret eden Ahmet Savaşan, “Yaşanan gelişmeler karşısında özellikle federal çözüm yanlısı olan milletvekillerinin seslerini alabildiğine yükselterek, tepki göstermeleri gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgede son derece önemli gelişmeler yaşandığını belirten Ahmet Savaşan, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs’ta herhangi bir çözüme hizmet etmediği gibi, tam tersine Kıbrıs’ta ve bölgede önemli bir gerginliğe sebep olduğunu vurguladı.

-“Bu gelişmeler öncelikle federal çözüm isteyenler tarafından kınanmalıdır”

Bu gelişmeler yaşanırken bazı kesimlerin anlaşma zeminini federasyon olarak korumaya çalıştığını ifade eden Ahmet Savaşan, “Bu gelişmeler bırakın federal çözümü herhangi bir çözümü imkansız hale getiriyor. Dolayısıyla da bu gelişmeler öncelikle federal çözüm isteyenler tarafından kınanmalı ve engellenmeye çalışılmalıdır” diye konuştu.

“Güneyde gerçekten federal çözüm isteyen var da, Türkiye ve hükümetimiz buna karşı çıkıyormuş gibi davranılmaktan vazgeçilmesi gerek” diyen Savaşan, şunları kaydetti:

“Artık şunu anlamalıyız, federal çözüm Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yarım asırdan bu yana sürdürdüğü uzlaşmaz tutumu sonucunda gündemden kalkmış ve bundan ötürü de yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönem gerek Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyaya ilan edilmiştir. Bu yeni dönemde hepimize düşen daha etkin ve verimli çalışan bir siyaset mekanizması kurarak, devletimizi güçlendirmek ve ülke insanımızın refahını artıracak adımları atmaktır.”

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