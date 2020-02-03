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Savaşan: Sağlık turistlerinden 10 milyon Euro gelecek

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:36
Savaşan: Sağlık turistlerinden 10 milyon Euro gelecek

EMITT Fuarı’nda yeni anlaşmalara imza atan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, hükümetin bu alanı güçlendirme kararlılığı göstermesi halinde imzalanan anlaşmalardan 2020 yılında 10 Milyon Euro ek gelirin ülkeye kazandırılabileceğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Savaşan, sağlık turizminin yarattığı katma değer, istihdam ve döviz girdisi bakımından Kuzey Kıbrıs ekonomisine gün geçtikçe daha fazla katkı yapan stratejik bir sektör haline geldiğini, “sağlık turizmi gelirlerinin 50 milyon Euro’yu aştığını” kaydetti.

Hükümetin bu alanı güçlendirme kararlılığını sürdürmesi halinde Sağlık Turizmi Konseyi’nin imzaladığı anlaşmalar ile 2020 yılında 1000 yeni sağlık turistinden 10 Milyon Euroluk ek gelirin ülkeye kazandırılabileceğine işaret eden Savaşan, söz konusu 10 Milyon Euro’nun, ABD, Almanya, İngiltere, Dubai, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gana, Çin gibi ülkelerden gönderilecek sağlık turistlerinden elde edileceğini belirtti.

Söz konusu harcamaların konseye üye tüp bebek merkezlerinde, üniversite ve özel hastaneler, oteller ile acentelerde yapılacak harcamalardan elde edileceğini de belirten Savaşan, bu gelirlerden restoranların, ulaşım hizmeti veren kuruluşların, esnafın ve diğer ilgili sektörlerin de fayda sağlayacağını ifade etti.

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X 2020-02-03 21:57:58

50 milyon euro mu? Hemde "saglik turizminden". Bu rakamda kac sifir var biliyorlarmi acaba? Dilin kemigi yok at yalani opsunler inanani.

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