Savaşan, Sağlık Turizmi Çalıştayı'na katıldı

Üç gün süren çalıştayda sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren seyahat acenteleri, hastaneler ve aracı kurumlar yer aldı.

Kıbrıs Sağlık Turizm Konseyi’nden verilen bilgiye göre, Savaşan açılışta yaptığı konuşmada, çalıştayın sonuçlarının Türkiye ve KKTC ekonomisine önemli katkıları olacağına işaret ederek, organizasyona KKTC’yi dahil eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya teşekkür etti.

Günümüzde, dünya nüfusunda yaşanan artış hızının, sınırlı kaynaklar üzerindeki baskıyı artırarak, doğal ve sosyal çevrenin kalitesini değiştirdiğine dikkat çeken Savaşan, küresel turizm sisteminin gelişiminin, küresel kaynak kullanımını doğurduğuna vurgu yaptı.

Covid-19 salgınının küresel zaman ve mekân sıkıştırmasının bir sonucu olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, salgının dünyanın ekonomik, politik, sosyal, kültürel, turistik, vb. bütün faaliyetlerini derinden etkilediğinin altını çizdi.

-“Türkiye, KKTC’ye turizmde de büyük destek veriyor”

Covid-19 salgınının yıkıcı sonuçlarına rağmen turizmin kaçınılmaz olarak tekrardan başlamasına rağmen, pandeminin dünyada bütünsel bir dönüşümü beraberinde getirdiğini ifade eden Savaşan, Türkiye’nin, KKTC’ye diğer bütün alanlarda olduğu gibi turizmde de bu değişime ayak uydurması ve ekonomik güçlenmesine katkıda bulunabilmek için büyük bir destek verdiğini söyledi.

-“Pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye biri de KKTC oldu”

Covid-19 sonrası gelişen ortamın hem Türkiye hem de KKTC açısından önemli bir fırsat yarattığını belirten Savaşan, “salgın esnasında gelişmiş ülkeler ve Akdeniz çanağındaki turizme rakip ülkeler arasında; vaka, iyileşme ve ölüm oranları ile tedavi olanakları açısından pandemiyle mücadeleyi en iyi yöneten ülkelerden birinin Türkiye bir diğerinin ise Türkiye’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çekti.

-“Sağlığı koruyucu ve geliştirici tatillere yönelim arttı”

Covid-19 sürecinde yaşanan psikolojik ve zihinsel yorgunluğun etkisinden kurtulmak isteyen insanların pandemi sonrasında sağlığı koruyucu ve geliştirici tatillere yöneldiğini de söyleyen Savaşan, Wellnes, SPA ve termal ürünler sunan ülkelerin sağlık turizminde önemli bir ivme kazanacağının da altını çizdi.