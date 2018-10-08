Savaşan: "Sağlık Turizmi, ekonomik krize can simidi olabilir"

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da bir bölümüne başkanlık yaptığı toplantıda turizm gelirlerinin arttırılmasının, ülkede yaşanan ekonomik krizden çıkılmasına can simidi olabileceği konusunda görüş birliği sağlandığına yer verildi.

Turizm gelirlerimizi 4 katına çıkarabiliriz...

Açıklamada mevcut kitle turizmi ve diğer turizm alanlarındaki faaliyetler devam ederken, katmadeğeri yüksek Sağlık ve Spor Turizmi alanlarıyla ilgili gerekli adımların atılması halinde 700 milyon USD civarlarında olan turizm gelirlerinin kısa sürede 4 katına çıkartılabileceğini söyleyen Konsey Başkanı Yrd. Doç. Dr Ahmet Savaşan’ın, yurt dışı tanıtım ofisi yetkilileri ile hedef pazarlar ve rekabetçi üstünlükler konularında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylediği bildirildi.

Konsey, yurt dışı tanıtım ofisleri ile işbirliğini arttıracak...

Kuzey Kıbrıs’ın medikal, spa, wellness, gastronomi ve sağlıklı beslenme, spor ile ileri aktif yaşam turizmi, spor gibi alanlarda önemli potansiyeli bulunduğu konusunda bakanlık ve sektörün aynı fikirde olduğunun altını çizen Savaşan, bu alanların tanıtılması için konsey ile yurt dışı tanıtım ofisleri arasında işbirliğinin arttırılacağı yönünde prensip kararı alındığını söyledi.

Türkiye’deki gibi Sağlık Turizmi teşvik edilmeli...

Türkiye’de olduğu gibi devletin gerçekten bu alanı bir an önce desteklemesi, teşvik etmesi ve denetlemesi gerektiğini vurgulayan Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, THY’nin de uygulamalarının KKTC’ye genişletmesi için Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimde bulunulması gerektiğine dikkat çekti.

30 milyon kişi sağlığı için seyahat ediyor...

30 milyon insanın sağlık için ülkeleri dışına çıktığını ifade eden Savaşan, “sağlık turizmine harcanan para 500 milyar doları aşmıştır. Bu da kişi başı 15 bin dolara denk geliyor. Kuzey Kıbrıs için dört beş saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 1.5 milyar insan sağlık ve spor turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu alanların sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için sektör, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bütün paydaşların eşgüdüm içinde çalışması son derece önemli. Konsey olarak bizler daha fazla çalışmaya, üretmeye ve işbirliğine hazırız” dedi.

Toplantıya yurt dışı temsilcilerinin tümü katıldı...

Açıklamanın sonunda söz konusu toplantıya Bakan Ataoğlu, Konsey Başkanı Ahmet Savaşan’ın yanısıra Turizm ve Çevre Bakanlığı Yurtdışı Turizm Ofisleri Şube Amiri Cansev Yeşilada, Londra Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Kadir Doruhan, Berlin Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Önal Dorak ile Emrah Günen, İstanbul Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Özge Palamutcu , Antalya Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar ve Mersin Turizm Tanıtma Ofisi temsilcisi Kazım Türkkan’ın katıldığına yer verildi.