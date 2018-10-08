Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94565
ALTIN
237.022
DOLAR
6.1701
STERLİN
8.0228
EURO
7.0847
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

Savaşan: "Sağlık Turizmi, ekonomik krize can simidi olabilir"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Yurt Dışı Tanıtım Ofisi yetkilileri ile bir araya gelerek, Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Turizmi’nden daha fazla pay alabilmesi ve turizm gelirlerinin arttırılmasına yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:46
Savaşan: "Sağlık Turizmi, ekonomik krize can simidi olabilir"

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da bir bölümüne başkanlık yaptığı toplantıda turizm gelirlerinin arttırılmasının, ülkede yaşanan ekonomik krizden çıkılmasına can simidi olabileceği konusunda görüş birliği sağlandığına yer verildi.

Turizm gelirlerimizi 4 katına çıkarabiliriz...

Açıklamada mevcut kitle turizmi ve diğer turizm alanlarındaki faaliyetler devam ederken, katmadeğeri yüksek Sağlık ve Spor Turizmi alanlarıyla ilgili gerekli adımların atılması halinde 700 milyon USD civarlarında olan turizm gelirlerinin kısa sürede 4 katına çıkartılabileceğini söyleyen Konsey Başkanı Yrd. Doç. Dr Ahmet Savaşan’ın, yurt dışı tanıtım ofisi yetkilileri ile hedef pazarlar ve rekabetçi üstünlükler konularında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylediği bildirildi.

Konsey, yurt dışı tanıtım ofisleri ile işbirliğini arttıracak...

Kuzey Kıbrıs’ın medikal, spa, wellness, gastronomi ve sağlıklı beslenme, spor ile ileri aktif yaşam turizmi, spor gibi alanlarda önemli potansiyeli bulunduğu konusunda bakanlık ve sektörün aynı fikirde olduğunun altını çizen Savaşan, bu alanların tanıtılması için konsey ile yurt dışı tanıtım ofisleri arasında işbirliğinin arttırılacağı yönünde prensip kararı alındığını söyledi. 

Türkiye’deki gibi Sağlık Turizmi teşvik edilmeli...

Türkiye’de olduğu gibi devletin gerçekten bu alanı bir an önce desteklemesi, teşvik etmesi ve denetlemesi gerektiğini vurgulayan Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, THY’nin de uygulamalarının KKTC’ye genişletmesi için Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimde bulunulması gerektiğine dikkat çekti.

30 milyon kişi sağlığı için seyahat ediyor...

30 milyon insanın sağlık için ülkeleri dışına çıktığını ifade eden Savaşan, “sağlık turizmine harcanan para 500 milyar doları aşmıştır. Bu da kişi başı 15 bin dolara denk geliyor. Kuzey Kıbrıs için dört beş saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 1.5 milyar insan sağlık ve spor turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu alanların sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için sektör, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bütün paydaşların eşgüdüm içinde çalışması son derece önemli. Konsey olarak bizler daha fazla çalışmaya, üretmeye ve işbirliğine hazırız” dedi.

Toplantıya yurt dışı temsilcilerinin tümü katıldı...

Açıklamanın sonunda  söz konusu toplantıya Bakan Ataoğlu, Konsey Başkanı  Ahmet Savaşan’ın yanısıra Turizm ve Çevre Bakanlığı Yurtdışı Turizm Ofisleri Şube Amiri Cansev Yeşilada, Londra Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Kadir Doruhan, Berlin Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Önal Dorak ile Emrah Günen, İstanbul Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Özge Palamutcu , Antalya Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar ve Mersin Turizm Tanıtma Ofisi temsilcisi Kazım Türkkan’ın katıldığına yer verildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SavaşanSağlık TurizmiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bamya da 'LÜKS' oldu!
Bamya da 'LÜKS' oldu!
İşsizlik artacak
İşsizlik artacak
Üretim tehlike altında!
Üretim tehlike altında!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim