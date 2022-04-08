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Savaşan: “Sağlıklı şehirler projesi KKTC'de de benimsenmeli”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, “herkes için sağlık” prensipleri ışığında şehirlerde yaşayan insanların fiziki, sosyal, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan, uzun dönemli bir kalkınma projesi olan “Sağlıklı Şehirler Projesi”nin KKTC’de de benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

08 Nisan 2022 Cuma 10:31
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Savaşan: “Sağlıklı şehirler projesi KKTC'de de benimsenmeli”

Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi sırasında şehirlerdeki hava kirliliğinde kısa vadeli olsa da önemli bir düşüşün görüldüğüne işaret eden Savaşan, bu düşüşün, kapanma tedbirleri nedeniyle büyük bir azalmanın yaşandığı trafik ile doğrudan ilişkisi bulunan nitrojen oksit (NOₓ) özelinde olduğunun altını çizdi.

Savaşan, Avrupa’daki bazı şehirlere ait verilere göre nitrojen oksit seviyelerinde kapanma öncesi miktarlara kıyasla yüzde 50 civarında, bazı yerlerde ise yüzde 70’e varan azalma görüldüğünü belirtti.

“COVID-19, SÜRMEKTE OLAN BİR TRAJEDİDİR”

Savaşan, “Covid-19, sürmekte olan bir trajedidir ancak alınan tedbirler bize göstermiştir ki, ulaşımla ilgili politikalar ile insanların çalışma, öğrenim görme ve tüketim şekilleri, daha iyi bir hava kalitesi elde edilmesine katkıda bulunabilir. Bu husus, birçok ülkenin üzerinde çalışmakta olduğu pandemi sonrası toparlanma politikaları için göz önünde bulunduruluyor. Ülkemizde de bu gerçekler göz önünde bulundurulmalı ve buna uygun politikalar geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı projesi ile 30 yıldan fazla bir süredir değişimin öncüsü olarak insanların sağlık ve esenliğini destekleyen kentsel ortamlar oluşturulması için yol gösterdiğine dikkat çeken Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ta da Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına uyum için çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Savaşan, mesajının sonunda, “insanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu bu zor dönemde, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini canla başla yerine getiren sağlık çalışanlarının Sağlık Günü’nü kutlar, bu mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 08.04.2022 10:32
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