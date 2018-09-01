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Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, turizmin barış ve diyalog açısından önemli bir araç olduğunu vurguladı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:13
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!

Turizm yolu barış, kardeşlik ve kalkınma yoludur” diyen Dr. Ahmet Savaşan, endüstri olarak nitelendirilen bu sektörün gelişiminin yalnızca ekonomi açısından değil, Dünya barışı açısından da önem taşıdığının altını çizdi. .

Turizm, küresel barış için anahtar...

Turizmin, ekonomik getirisi yanısıra, sosyal ve kültürel hayatı da etkilediğini belirten Savaşan, siyasi alanda, toplumsal ve insancıl fonksiyonların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran turizmin, Dünya’da etnik, dini ve ekonomik çatışmalar artarken halkları kaynaştırma özelliğiyle küresel barış için anahtar olduğunu vurguladı.

Dünya doğrudan turizm geliri 2.3 trilyon USD...

2017 yılında uluslararası turizm hareketlerinin 1 milyar 235 milyon kişiye ulaştığını ve 2030’da bu sayının 1,8 milyarı geçeceğinin hesaplandığını belirten Savaşan, seyahat ve turizm endüstrisinin 2017 yılı itibarı ile Dünya genelinde doğrudan 2.3 trilyon USD’ye ulaştığını, 109 milyon kişiye de iş olanağı yarattığını ifade etti.

Dünya’da ve ülkemizde turizm gelişmeye devam edecek...

Küresel alanda yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Dünya’da ve ülkemizde turizmin gelişmeye devam edeceğinin söylenebileceğini belirten konsey başkanı Dr. Ahmet Savaşan, “ülkedeki ekonomik koşullar ne yazık ki, toplumsal barışın ikamesi ve sürdürülebilir bir büyüme trendi yakalanmasını mümkün kılmıyor” ifadelerini kullandı.

Gelir eşitsizlikleri ortadan kaldırılmalı...

Barış ortamının öncelikle kendi insanlarımız ve sektörlerimiz arasında tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Savaşan, gelir eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasının kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Siyaset kurumunun barışı öncelikle kendi insanı ve devletinde egemen kılması gerektiğine işaret eden Savaşan, “ekonominin geliştirilmesi ve refah seviyesinin arttırılmasının ardından, komşularımızla gerçekler temelinde bir anlaşma zemini yaratmak için çalışılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Kıbrıs Sağlık Turizmi KonseyiDr. Ahmet SavaşanDünya Barış GünüTurizmMesajGündemKıbrıs
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