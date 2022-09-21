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Savaşan: " Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım”

21 Eylül 2022 Çarşamba 11:07
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Savaşan: " Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım”


Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısı yapmasının kendilerini “gururlandırdığı ve güçlendirdiğini” vurguladı.

Savaşan'ın yazılı açıklamasına göre, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına atıfta bulunarak desteği nedeniyle Erdoğan’a teşekkür etti.

Ahmet Savaşan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısı yapması, bu uğurda mücadele eden bizleri hem gururlandırmış ve güçlendirmiştir.

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu eşsiz desteği sayesinde güçlenerek yoluna devam edecek, uluslararası alanda görünürlüğünü ve bilinirliğini artırarak tanınma yolunda kararlı adımlarla ilerleyecektir. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım”

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