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Savaşan, THTC genel kurulu'na katıldı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 92 ülkede 166 network ofisi ile alanında dünyanın en geniş ağına sahip Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi’nin (THTC) İstanbul’da gerçekleşen Genel Kurulu’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen katıldı. 

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:51
Savaşan, THTC genel kurulu'na katıldı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre Savaşan, genel kurulda  Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi olanakları konusunda konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi genelde turizm, özelde ise sağlık turizmi alanında Anavatan Türkiye’nin desteği ile önemli mesafe aldığını dile getiren Savaşan, THTC ile süregelen işbirliğinin yeni dönemde geliştirilerek devam edeceğine inanç belirtti. 

Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, tüp bebek merkezlerindeki başarı oranları , özel ve üniversite hastanelerindeki son teknoloji cihazları, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, uluslararası akreditasyonlarına ek olarak otellerinde sunulan medikal welness, spa uygulamaları ve ileri yaş ve engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli ile birleştirdiği fiyat avantajları sayesinde sağlık turizminde tercih edilmek için gereken bütün özelliklere sahip olduğunu vurgulayan  Savaşan, konuşmasının sonunda THTC üyelerine Kuzey Kıbrıs’a daha fazla sağlık turisti gönderilmesi konusunda işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
SavaşanTHTC
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