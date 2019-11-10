Savaşan: Ülkemize 1000 sağlık turisti, 10 Milyon Euro gelecek!

Değişen ve çeşitlenen yaşam şekillerinin turizm trendlerini de baş döndürücü bir hızla değiştirdiğine işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, bir yandan sağlığı korumak ve geliştirmek diğer bir yandan ise kaybedilen sağlığı geri kazanmak için seyahat eden turist sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Bilinçli turistlerin tatil destinasyonlarını sürdürülebilir turizmi destekleyen ülkeler arasından seçtiğine ve bu yeni turist profilinin ziyaret ettikleri bölgenin yerel halkı ile nitelikli zaman geçirirken, ülkelerin kültürüne yakından tanıklık etmek istediğini belirten Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın da bu eğilimleri benimsemesi gerektiğine dikkat çekti.

Spa’lara, detokslara, meditasyonlara ilgi artıyor…

Ülkemizdeki kültürel değerleri, tarihi eserleri, yok olmaya yüz tutmuş zanaat ve el sanatlarını korumanın, çevreye en üst seviyede değer vermenin, turizmin gelişmesi için şart olduğuna işaret eden Savaşan, “günümüzde wellnesse olan ihtiyacın ve ilginin artmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan dönüşüm turizmi, turistlere daha kaliteli ve sağlıklı bir tatil yapma imkanı sunuyor. Günümüzün bilinçli turistleri bir yandan Spa’lar, detokslar, meditasyonlar ile sağlıklarını korumak ve geliştirmek, diğer bir yandan ise farklı kültürleri tanımak, farklı deneyimler yaşamak, yerel halkla bağ kurmak ve o bölgelere has yemekleri tatmak istiyorlar” dedi.

Turizmdeki değişimin farkında olmak gerekir…

Turizmde meydana gelen değişimin farkında olmak ve turizmi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak gerektiğine dikkat çeken Savaşan, “konseyimiz meydana gelen değişimin farkında. Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen ve 182 ülkeden 50 binden fazla turizm profesyonelini bir araya getiren Dünya Turizm Fuarı’nı (WTM Londra) en iyi şekilde değerlendirdik. Ülkemize Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden Sağlık Turisti gönderilmesine yönelik olarak pek çok ülke temsilcisi ile bir araya geldik ve olanaklarımızı tanıttık” dedi.

Türkiye Turizm Bakanı ile bir araya geldik…

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un fuar kapsamında kendisinin de katıldığı bir toplantı yaptığını ve 2020 yılında birlikte atılacak adımları planladığını belirten Savaşan, Bakan Üstel’in girişimleri ve Bakan Ersoy’un desteği ile 2020 yılının turizm açısından iyi geçeceğinin göründüğünü söyledi.

Hem Kuzey Kıbrıs hem de Türkiye Standında yer aldık…

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin bu yıl hem Kuzey Kıbrıs hem de Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Başkan Yardımcısı ülkesi olarak Türkiye standında yer aldığını belirten Ahmet Savaşan, fuar süresince İngiltere başta olmak üzere, Azerbaycan, Almanya, Gürcistan, Çin, İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Rusya ve ABD gibi ülkelerle yeni anlaşmalar imzaladıklarının altını çizdi.

Üye hastane klinik ve otellere sağlık turisti gelecek…

İmzalanan yeni anlaşmalar ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye hastane, klinik ve otellere yurt dışından plastik cerrahi, tüp bebek, diş, kalp, radyoterapi, ortopedi, wellness ve ileri aktif yaşam alanlarında hizmet almak üzere sağlık turisti gönderileceğine dikkat çeken Savaşan, anlaşmalar kapsamında Kuzey Kıbrıs’a 1000 yeni sağlık turisti getirilerek, 10 milyon Euro’nun kazandırılacağını söyledi.