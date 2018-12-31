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Savaşan: “Yeni yılda çağdaş sağlık sistemine ulaşmak için adım atılmalı”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi turist hastaları ziyaret etti

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:01
Savaşan: “Yeni yılda çağdaş sağlık sistemine ulaşmak için adım atılmalı”

 Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, yeni yıl nedeniyle ülkemizde bulunan turist hastaları ziyaret etti.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre; Konsey Başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri ülkede sağlık hizmeti almak için bulunan “sağlık turistlerini” ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.

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Kuzey Kıbrıs’da üniversite ve özel hastaneler ile kliniklerde yüksek standartta sağlık hizmetlerinin bekleme süresi olmaksızın, uygun koşullarda sunuluyor olması Dünya’nın pek çok yerinden hastaların ülkeyi tercih etmesine imkan yarattığını belirten Savaşan, 2019’a girilmesine rağmen ülke insanının halen hastane ve hekim seçme hakkını elde edememesinin büyük bir zaafiyet yarattığını savundu. 

Sağlık turistlerine verilen yüksek standarttaki sağlık hizmetlerine, ülke insanının da sosyal sigortaları ile ulaşmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Savaşan, ülkede sağlığı koruyucu, geliştirici, hastalıkları önleyici, doğru ve etkin tedavi hizmetlerine ulaşılabilecek güvenilir bir sistemin yaratılmasını diledi.

Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi’nin amacının özelde sağlık turistlerinin, genelde ise ihtiyaç duyan bütün insanların aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

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Kıbrıs Sağlık Turizmi KonseyiTurist HastalarZiyaretHaberGündemKıbrıs
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