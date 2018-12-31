Savaşan: “Yeni yılda çağdaş sağlık sistemine ulaşmak için adım atılmalı”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, yeni yıl nedeniyle ülkemizde bulunan turist hastaları ziyaret etti.
Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre; Konsey Başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri ülkede sağlık hizmeti almak için bulunan “sağlık turistlerini” ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.
Sağlık turistlerine verilen yüksek standarttaki sağlık hizmetlerine, ülke insanının da sosyal sigortaları ile ulaşmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Savaşan, ülkede sağlığı koruyucu, geliştirici, hastalıkları önleyici, doğru ve etkin tedavi hizmetlerine ulaşılabilecek güvenilir bir sistemin yaratılmasını diledi.
Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi’nin amacının özelde sağlık turistlerinin, genelde ise ihtiyaç duyan bütün insanların aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.