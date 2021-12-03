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Savaşan: “Yükseköğrenim, turizm emlak sektörlerinin gelişmesi gerekiyor”

UBP Milletvekili aday adayı Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

03 Aralık 2021 Cuma 10:09
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Savaşan: “Yükseköğrenim, turizm emlak sektörlerinin gelişmesi gerekiyor”
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili aday adayı Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“YÜKSEKÖĞRENİM, TURİZM EMLAK SEKTÖRLERİNİN GELİŞMESİ GEREKİYOR”

Yaşanan ekonomik sorunların çözülebileceğine ve gelirlerin artırılabileceğine dikkat çeken Savaşan, “Hayatın sürdürülebilmesinin tek bir sırrı var: Gelirlerimizi artıracağız. Devletin gelirlerini artıracağız ki insanımızın gelirleri artısın. Bu ülkede yıllardır çok şey denendi. Bu ülkede ticaretin, tarımın, hayvancılığın olabilmesi için üç önemli sektör var. Bir yükseköğrenim, iki turizm üç emlak sektörü. Bunlar gelişirse ve sürdürülebilirse hem devletin hem de bireylerin ekonomik hayatı iyi olur. Onun için daha fazla para harcayacak turistin gelmesi, daha fazla para harcayarak insanları n ev alabilmesi, daha fazla nitelikli öğrencinin gelerek daha nitelikli bölümlerde okumasını sağlamak gibi konularda yaptığımız çalışmaları ete kemiğe büründürebilirsek önemli yol kat edebiliriz. Sayın genel Başkan Faiz Sucuoğlu konuşmalarında bu konulara dikkat çekiyor ve bu yönde de çalışmalarımız bulunuyor. Bu ülkede refahımızın artabilmesinin sırrı ülkeye gelen gelirin artmasıyla ilgilidir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet SavaşanGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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