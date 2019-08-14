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Savaşan:Bereket büyüklerle beraberdir

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan ile yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramı nedeniyle, yaşlıları, hastaları ve ülkemizde bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
Savaşan:Bereket büyüklerle beraberdir

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre; Başkan Ahmet Savaşan’ın, Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Prof. Dr. Mesut Yalvaç ve Özgü Bayraktar ile birlikte Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere, ülkemizde bulunan çeşitli hastaneleri ziyaret ederek, yaşlıların, hastaların ve çocukların bayramını kutladığı bildirildi.

Savaşan’ın ziyarette yaptığı konuşmada, toplumu bir arada tutan, birlik, beraberlik ve yakınlığın en üst derecede hissedildiği dini bayramların başında, Kurban Bayramı’nın geldiğini söylediğine yer verilen açıklamada, Kıbrıs Türk Halkı’nın ‘bereket büyüklerle beraberdir’ ilkesini benimseyen bir kültüre sahip olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

“Büyüklerimizi, hastalarımızı, engellilerimizi, öksüzlerimizi, yetimlerimizi ve ihtiyaç sahiplerini sadece bayramlarda değil her zaman hatırladığımızı ve yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz” diyen Savaşan, bugün, değişen zaman ve yaşam biçimleri nedeniyle bayramlara yüklenen anlamların da değişmeye yüz tuttuğunun altını çizdi.

Savaşan, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir dönem olmasının yanısıra, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmak, sevinçlerimizi olduğu kadar sıkıntıları da paylaşmak ve affetme erdemini göstermek için de büyük bir fırsat yarattığına vurgu yaptı.

Kaynaşmak, paylaşmak, affetmek ve yardımlaşmak için en güzel vesilelerden biri olan böylesi güzel bir bayram gününde gerek ülkemizdeki hastalar, yaşlılar ve çocuklar, gerekse de şifa bulmak için ülkemize gelen sağlık turistleri ile birarada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Dr. Ahmet Savaşan, bütün Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Açıklamanın sonunda, hastaların, yaşlıların ve çocukların Başkan Ahmet Savaşan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek bayramlarda gerekse de bayramlar dışındaki zamanlarda kendilerini yalnız bırakmadıkları için duydukları mutluluğu ifade ettiklerine yer verildi.

(BRT/MAIL)

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