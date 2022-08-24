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Savaşan:Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Üyesi UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarılarıyla ilgili muhalefet ve sendikaların tutumlarını eleştirerek, “Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:56
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Savaşan:Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor


Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada, belediyelerle ilgili yasalarda yapılacak düzenlemelerle, kimsenin işinden durdurulmayacağını, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan hakların aynen devam ettirileceğini, hatta çalışan lehine daha da iyileştirileceğini ve belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için gerek devlet katkılarının, gerekse de kendi yerel gelirlerinin artırılacağını kaydetti.

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