Savaşan:Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor

Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada, belediyelerle ilgili yasalarda yapılacak düzenlemelerle, kimsenin işinden durdurulmayacağını, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan hakların aynen devam ettirileceğini, hatta çalışan lehine daha da iyileştirileceğini ve belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için gerek devlet katkılarının, gerekse de kendi yerel gelirlerinin artırılacağını kaydetti.