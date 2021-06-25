Savaşan’dan Muhalefete Çağrı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, katıldığı bir TV programında Kıbrıs sorununu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Guterres ile Brüksel’de yapacağı görüşmeye değinen Savaşan, Tatar’ın talebi ile gerçekleşecek olan bu görüşmenin “egemen eşitlik arayışının başarılı olabileceğinin smut bir işareti olduğunu” vurguladı.

Kıbrıs Türk Halkı barışseverdir…

Kıbrıs Türk Halkı’nın sağcısıyla, solcusuyla, partili veya partisiz tümünün barışsever olduğunun altını çizen UBP MYK Üyesi Ahmet Savaşan, bu güne kadar federasyon kurulamamasının, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tutumundan kaynaklandığını anımsattı. Savaşan, BM’nin Kıbrıs’ta başarılı olmak istiyorsa, tüketildiği ortada olan süreçlerin peşinde koşmak yerine, eşit egemenliğe dayalı sürdürülebilen yeni bir anlaşmanın yapılabilmesini cesaretlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dondurucuda kalmaya daha ne kadar tahammül edeceğiz?

3’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rumların kapalı kapılar ardında başka, Birleşmiş Milletlere başka söylediğini, kendi jenerasyonunun federasyon yapma şansını yitirdiğini, 2’nci Cumhurbaşkanı Talat’ın ise Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türklerinin neredeyse nefes almasını bile istemediğini söylediğini hatırlatan Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Türk Halkı barışsever insanlardan oluşur. Çocuklarımıza, gençlerimize bakın, bize bakın. Kuzey Kıbrıs’ta ne eğitim sisteminde ne de inanç alanında düşmanlığı, karşıtlığı besleyen kayda değen herhangi bir şeye rastlayamazsınız. KKTC’de entelektüel birikimle kültürlü, barışçıl gençler, nesiller yetiştiriliyor. Buna rağmen Güney komşularımıza bakıldığında durumun tam ters olduğunu görüyoruz. Halkımız, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tutumundan dolayı dondurucuda kalmaya daha ne kadar göğüs gerecek, ya da bu duruma daha ne kadar tahammül edecek? Artık yaşanan gerçeklerin görülmesi ve yeni adımlar atılmasının zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

Gerçek; Rumların hiçbir şeyi paylaşmak istemediğidir…

Yarım asırdır yaşananlar partiler gözü ile farklı algılanıyor olsa da gerçeğin değişmediğini belirten Ahmet Savaşan, gerçeğin, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk tarafı ile ne Rum devletine dönüştürdükleri Cumhuriyeti, ne de zenginlikleri paylaşmak istemediği olduğunun altını çizdi.

Anlaşma için dünyaya hep birlikte güçlü mesaj vermeliyiz…

“Güney Kıbrıs’ın tutumunu görerek aynı şeyleri yapmaya devam ederek farklı sonuç mu bekleyeceğiz? Elli yıldır aynı şeyleri tekrarladık ve federasyon bağlamında hiçbir şey kazanamadığımız ortada. Artık farklı bir şey yapmalıyız. Farklı adımlar atmalıyız” ifadelerini kullanan Ahmet Savaşan, “hep birlikte asgari müştereklerde buluşup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Dünya’ya güçlü bir mesaj vermeliyiz. Elbette ülke içinde farklı görüşler de olacak. Onlara da saygı duymak elbette gerekiyor. Duyuyoruz da. Ama gerçekleri görerek birlik beraberlik içinde hareket edersek, Kuzey Kıbrıs’ ile Güney Kıbrıs arasında eşitliğe dayalı bir anlaşmanın yapılabilmesine yardımcı olabiliriz. Aksi takdirde Kıbrıs Sorunu nasıl bu günlere gelmiş ise böyle de çözümsüz gider” dedi.

TC ve KKTC sürdürülebilir bir anlaşmadan yana…

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte UBP Genel Başkanı Ersan Saner Başbakanlığında kurulan hükümetin gerek iç meselelerde gerekse de Kıbrıs konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı destek ile geleceğin bu günden daha iyi olacağına işaret eden Ahmet Savaşan, KKTC’nin Türkiye ile birlikte sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduğunun altını çizdi.

Niyetimiz Tatar ve Saner tarafından dünyaya duyuruldu…

Türk tarafının eşit egemenliğe dayalı bir anlaşma istediği Cumhurbaşkanı Tatar ve başbakan Saner tarafından dünyaya duyurulduğunu söyleyen UBP MYK Üyesi Ahmet Savaşan, bu adımın BM tarafından desteklenmesi halinde adanın bir istikrar adasına dönüşebileceğini ve ayrıca ada etrafında çıkartılacak gazın gerek ekonomik iletilmesi, gerekse de adilane paylaşılmasına da katkısı olacağına işaret etti.

Muhalefet eşitlik talebimizi desteklemeli…

İzlenen politikanın başarılı olduğunun ilk belirtilerinin Birleşmiş Milletler’in tavrından anlaşılabileceğini vurgulayan Savaşan, “Rum tarafına denk eşitlik talebi o kadar haklı bir taleptir ki Birleşmiş Milletler, ‘asla yapmaz’ denilen şeyleri yavaş yavaş yapmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı Tatar, bir günde Brüksel’e BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmeye gitmiştir. Bu politikanın kararlı bir şekilde devam ettirilmesi halinde daha pek çok kazanımımız olacak ve Rum tarafı ile bir anlaşma yapmak daha mümkün hale gelecektir. Muhalefetin bunu dikkate alması ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşitlik talebine destek olması gerekir” dedi.