Savaşkan’ın görevi, Şebnem Benar'a verildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hemşireliği görevinin yıllardır sürdüren ve bunun yanı sıra, Covid-19 sürecinde gönüllü olarak Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğu görevini üstlenen Fatma Savaşkan Sağlık Bakanı Ünal Üstel tarafından görevinden alındı.

Şavaşkan'ın yerine Temaslı Takip Ekibi Sorumluluğu görevi Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam evinden görev yapan Doktor Şebnem Benar'a verildi.

Fatma Savaşkan, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atandığı Başhemşirelik görevini sürdürmeye devam edecek.

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