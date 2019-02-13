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Savcı ve Savcı Yardımcısı Mevkileri İçin Dilekçe Kabul Ediliyor

Hukuk Dairesi’nde münhal bulunan toplam 12 Savcı veya Savcı Yardımcısı mevkiileri için dilekçe kabul ediliyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:05
Savcı ve Savcı Yardımcısı Mevkileri İçin Dilekçe Kabul Ediliyor

Yüksek Savcılar Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, değiştirilmiş şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası’nın, 20, 21 ve 22(A) maddelerinde öngörülen niteliklere haiz olan kişilerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesi’nde münhal bulunan toplam 12 Savcı veya Savcı Yardımcısı mevkiileri için 25 Şubat (o gün de dahil olmak üzere) müracaat kabul edilecek.

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Açıklamaya göre müracaatlar, gereken belgelerle birlikte Hukuk Dairesi Genel Sekreterliğine son başvuru tarihine kadar ulaştırılmalı.

Gerekli belgeler: “Resimli CV; kimlik kartı fotokopisi, sabıka kayıt belgesi, diploma fotokopisi, transkript, avukatlık belgesi fotokopisi, katıldığı kurs varsa belge fotokopisi, erkek adaylar için askerlik terhis belgesi fotokopisi”

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