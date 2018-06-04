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Savcılık hükümeti vatandaşlık iptalleri davasında savunmayacak!

Vatandaşlık iptalleri ile ilgili olarak bugün görülecek ilk ara emri duruşmasında hükümetin avukatı olarak bilinen Başsavcılık ya da diğer adıyla Hukuk Dairesi’nin, hükümeti bu konuda savunmayacağı öğrenildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:17
Savcılık hükümeti vatandaşlık iptalleri davasında savunmayacak!

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Vatandaşlık iptalleri ile ilgili olarak bugün görülecek ilk ara emri duruşmasında hükümetin avukatı olarak Bilinen Başsavcılık ya da diğer adıyla Hukuk Dairesi’nin, hükümeti bu konuda savunmayacağı öğrenildi.

Bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülecek yürütmeyi durdurma davasının pilot dava olarak ele alınacağı ve diğer 175 iptal kararına emsal teşkil edebileceği ifade ediliyor.

Başsavcılığın açılan davaya karşı hükümeti savunmama kararına karşın içişleri Bakanlığı’nın dışarıdan bir hukukçuyu görevlendireceği ve açılan davaya karşı kendini savunmaya çalışacağı da gelen bilgiler arasında…

Kıbrıs Postası, açılan ilk dava olması nedeniyle önemli sayılan davada, davacı avukatı sıfatı ile hazır bulunacak olan Avukat Erdaş Erbilen’e ulaştı. Erbilen dava süreci devam ettiği gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçınarak, davanın diğer açılmış ya da açılacak davalara emsal teşkil edebileceğine inanç belirtti.

Koalisyonun, bir önceki hükümetin verdiği yurttaşlıklardan bir kısmını iptal etmesi üzerine harekete geçen mağdur isimler, Yüksek İdare Mahkemesine başvurdu.

İlk davanın bugün görüleceği Yüksek İdare Mahkemesi’nde ortaya çıkacak sonucun tüm iptalleri de etkileyebileceği belirtiliyor.

Görülecek ilk davanın bir ara emri talebi olduğu öğrenilirken, söz konusu davanın bir pilot dava olarak nitelendirilip diğerlerine “emsal teşkil edeceği” de hukuk çevrelerinin değerlendirmeleri arasında…

Hükümetin geçtiğimiz haftalarda vatandaşlıklarını iptal ettiğini duyurduğu 175 kişiden bazı isimler hakkında geri adım atarak kararı iptal etmişti.

KKTC’de ciddi yatırımları olduğunu anlatan ilk iptal listesinde isimleri bulunan Avukat Hakan Athan ve Aras Karabal’ın isimleri Resmi Gazete’de yayımlanan vatandaşlık iptalleri listesinde yer almamış ve iptal kararları iptal edilmişti.

Bakanlar Kurulu, vatandaşlıkları geri alınanların mağduriyet yaşamamaları için söz konusu 175 kişiyi 90 gün süreyle muhaceret izinli sayarak, bu sürede KKTC’de çalışma veya iş kurma başvurusu yapmalarına olanak sağlamıştı.

Vatandaşlık iptallerine pek çok kesimden tepki gelirken bazı kesimler ise “yalnızca 175 iptal mi?” şeklinde sorarak hükümetin “korkak” davrandığı yönünde eleştiriler getirmişti.

İptaller hakkında ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, eleştiriler karşısında meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşmada “iptallerin veriliş biçimi hukuka aykırı” kişiler hakkında olduğunu ifade etmiş ve itinalı incelemeler sonrası bu isimler hakkında iptal kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bazı gözlemciler ise hükümetin iptal kararlarını “mahkemeden döneceğini bile bile” yaptığı değerlendirmelerinde bulunmuş ve bu konudaki toplumsal hassasiyetin aslında gözetildiği yorumlarında bulunmuştu.

Bugünkü ara emri davası sonrası alınacak hukuki netice, bundan sonra mevcut vatandaşlık yasası nezdinde vatandaşlık iptallerinin de gündemden tamamen kalkmasına neden olabileceği ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 09:23
Yorumlar
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Hüseyin Becer 2018-06-04 11:58:00

Kimlik almak bana göre vatandaş olmak sayılmaz. Bir Kıbrıslı Türk gibi davranmayanı ben vatandaş saymıyorum. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmeli.

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ÖZ VATANDAŞ 2018-06-04 17:24:18

VATANDAŞ YAPMAYA DEVAM EDİN. YARIN DEVLET DAİRELERİNDE MÜNHAL AÇILACAK, BUGÜN VATANDAŞ YAPIN YARIN MEMUR. DÜN GELEN MEMUR OLSUN. BİZ OSMANLIDAN BERİ BURDAYIZ. İŞ YOK

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türkiye cumhuriyeti vatandaşı 2018-06-04 19:05:05

siz kktc halkı ınsanı dusununkı sz tc de 5 yıl ıkamet ettınız yasal surecte ve vatandaşlık hakınız var vaz gecermıydınız nıtekım kktc vatandaşı olup tc de ıkamet etmeden alanı da oldu ozmn sızde tc kımlıne neden basvuryosunuz almayın vermeyelım amma hakkım dyceksın bızımde hakkımız bız burada yasal surecte yasalara uygun bu hakkı kazandık sen hakkınsdan vaz geermısın ozamn zamnn da gerektığı kadar ınsan alıp calşıstracaktınız iş bilseydınız gelmeseydik sen ana vatan dye ağlarken bzde yavru vatanda haklarınmızı alamadımız ıcın anamız ağlıyor ama londrada bız orada su çalısırız alırık hakkımızdır demeyı bılırsınız ayıp..

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